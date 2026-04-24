В МИФИ научили компьютер диагностировать аварии в электросетях

Студенты и сотрудники НИЯУ МИФИ совместно с коллегами из Института искусственного интеллекта AIRI и Ивановского государственного энергетического университета разработали метод использования искусственного интеллекта для молниеносного анализа аварий в электрических сетях. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ.

Сегодня, когда происходит короткое замыкание или другой сбой, защитная автоматика фиксирует осциллограмму — «слепок» поведения сети в момент аварии. Однако, чтобы выяснить причину, инженерам приходится вручную копировать эти данные на внешний носитель, везти их в офис или отправлять производителю оборудования. Процесс занимает часы, а то и дни.

Ученые МИФИ предложили принципиально иное решение. Разработанная ими каскадная архитектура нейросетей способна анализировать сигналы с высокой частотой дискретизации прямо на месте — прямо на подстанции, на периферийных устройствах.

«Мы разработали концепцию, состоящую из нескольких моделей. Легковесные модели работают очень быстро, позволяя детектировать высокочастотные сигналы. Есть второй этап — более тяжеловесные модели, которые уже не спеша размечают временные метки на осциллограмме», — сказал младший научный сотрудник Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Александр Коваленко.

Поверх технических моделей исследователи предлагают использовать языковые модели ИИ. Они будут автоматически составлять человекочитаемые отчеты и отправлять их на центральный пульт управления.

«В этих отчетах будет говориться о том, на каком участке произошла авария, тип неисправности и предполагаемые действия», — сказал Александр Коваленко. Вся диагностика, по словам ученого, занимает доли секунды. Это позволяет перейти от реактивной системы к онлайн-мониторингу состояния электросетей.

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов
Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов Бизнес

Прорыв стал возможен благодаря образовательному процессу. Изначально партнеры из Ивановского энергетического университета просто хотели понять, способен ли ИИ различать события на осциллограммах. К решению задачи подключили студентов МИФИ.

«Многие студенты прошли в рамках своих дипломных работ через наш проект. Начинали мы просто с того, чтобы попробовать машинное обучение, а пришли к целой концепции, которая потенциально может выглядеть как прототип решения для реальной практики», — сказал Александр Коваленко.

По его словам, главная ценность таких партнерств — работа с реальными, «живыми» данными, а не с синтетическими датасетами из интернета. Сейчас разработка находится на стадии прототипа, но уже вызывает интерес у профильных энергетических компаний, заинтересованных в повышении надежности и автоматизации своих сетей.

Другие материалы рубрики

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Власти готовятся открыть доступ к государственным данным для разработчиков ИИ

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

Настоящее человекозамещение. Нейросети научились мгновенно разрабатывать полноценные процессоры на популярной в России архитектуре

Обзор: российские программы для работы с PDF-файлами 2026

Microsoft придумала завуалированный способ избавиться от старейших сотрудников в США

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще