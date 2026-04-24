«Т-Банк» запустил возможность таргетировать рекламу клиентам банка во внешних рекламных сетях

«Т-Реклама» — рекламная платформа в экосистеме «Т-Банка» — запустила новый инструмент для рекламодателей в виде сквозных кросс-канальных кампаний с возможностью идентифицировать клиента на всем его пользовательском пути — внутри банковского приложения и на сторонних медиа-площадках. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Впервые на российском рынке рекламодатель может «вести» клиента по единому пути: от первого касания на любом внешнем сайте до финальной покупки товара с кэшбэком внутри экосистемы «Т-Банка» — с полным контролем частоты касаний, релевантности и аналитики на всех этапах.

Платформа «Т-Реклама» становится точкой входа во внешние рекламные сети с возможностью таргетировать сообщения на аудиторию 55 млн клиентов «Т-Банка». Одна кампания будет работать одновременно: внутри экосистемы «Т-Банка»: товарные витрины, лайфстайл-сервисы и повышенный кэшбэк в приложении «Т-Банка», «Кошелек», «Долями», Т-Ж и другие медиа-площадки; и на внешних проверенных площадках: новостные и деловые медиа, популярные игры, приложения и сервисы.

Платформа позволяет показывать баннерную рекламу только тем пользователям, которые соответствуют заданным целевым параметрам: полу, возрасту, доходу, тратам, географии, потребительским сценариям и т.д. — более 100 критериев для выделения сегмента аудитории.

Все касания с одним клиентом склеиваются в единый след благодаря уникальной технологии связывания банковских данных и идентификаторов рекламных площадок. Система понимает, что человек сначала увидел баннер в игре, потом зашел в приложение банка, потом совершил покупку. Частота показов контролируется суммарно, чтобы не надоедать пользователю и не сжигать рекламный бюджет.

Под капотом «Т-Рекламы» работает ML-модель — та же, что используется внутри группы «Т-Банка» для персонализации предложений. Система сама выбирает, какой баннер или видео показать конкретному пользователю в конкретный момент: с учетом его прошлых покупок, времени суток, любимых категорий товаров или даже привычного размера среднего чека.

Совпадение по нескольким идентификаторам позволяет гарантировать практически нулевой уровень фрода, исключив невалидный трафик, и обеспечивать попадание в целевую аудиторию с точностью, недостижимой для стандартных рекламных сетей.

Что дают сквозные рекламные кампании «Т-Рекламы» бизнесу

Кросс-канальный таргетинг с высокой точностью. Доступны уникальные сегменты аудитории на основе покупательских запросов и реальных транзакций, а не только интересов пользователей в интернете.

Сквозной частотный контроль. Клиент не увидит одно и то же объявление 10 раз в день в разных местах. Частота показов суммарно ограничена на человека.

Эффективность бюджета без фрода. Реклама таргетируется на конкретного человека, а не на устройство. Технология идентификации по нескольким параметрам отсекает ботов и накрутки, поэтому рекламодатель платит только за реальных людей.

Полное сопровождение кампании. Менеджеры «Т-Рекламы» помогают подобрать релевантные сегменты, оптимизировать ставки и предоставляют детальную отчетность.

Аналитика по всему пути. Рекламодатели могут оценивать не только просмотры, но и реальные покупки в онлайне или офлайне и понимать, какое касание привело к покупке.

Контроль brand safety. «Т-Реклама» предотвращает показ рекламы рядом с нежелательным контентом, проводя двойную фильтрацию трафика: через партнерские контентные фильтры и внутренние алгоритмы проверки.

Мансур Ямлиханов, коммерческий директор «Т-Рекламы»: «Мы стерли границу между рекламой внутри экосистемы «Т-Банка» и внешними рекламными сетями. Теперь наши бизнес-клиенты и партнеры могут использовать банковские данные и таргетинги на многих площадках, где проводят время их потребители. Одна кампания — и внутри наших витрин, и во внешних приложениях — с единым контролем частоты, с ML-подбором креатива под конкретного человека и с аналитикой всего пути. Это не просто новая сетка, это первый в России настоящий омниканальный рекламный продукт на базе транзакционных банковских данных».