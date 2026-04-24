САПР «Макс» внедрили на известном российском авиазаводе

На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА, входит в Союзмаш России) завершилось внедрение системы автоматизированного проектирования «Макс» (САПР «Макс») разработки компании «Цифровая мануфактура». Отечественное программное обеспечение резидента ОЭЗ «Дубна» заменило импортное, и конструкторы работают в ней без потери качества и производительности. Об этом CNews сообщили представители АО «Цифровая мануфактура».

Раньше проектирование бортовых комплексов велось в одной из иностранных программ. Однако ее производитель ушел из России. В результате техническая поддержка прекратилась, а купить новые лицензии стало невозможно. При этом потребность в автоматизации только выросла. Завод начал выпускать больше авиационной техники, проекты стали сложнее, а число конструкторов увеличилось.

Чтобы найти подходящее решение, специалисты УЗГА проанализировали рынок и выбрали САПР «Макс» – программное обеспечение, созданное для автоматизации проектирования бортовых кабельных сетей и трубопроводных систем. На заводе систему протестировали, доработали и конструкторы перешли на новую программу. Сегодня она уже работает в промышленном режиме.

Как отмечают на УЗГА, система «Макс» тесно связана с другими информационными системами предприятия. Чтобы избежать путаницы в обозначениях электротехнических компонентов, на заводе была внедрена единая система управления мастер-данными на платформе «». Если конструктору нужен новый компонент, он оформляет заявку, компоненту присваивают уникальный на предприятии код, и информация автоматически интегрируется во все программы.

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности
IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности цифровизация

«Кроме того, новая система сама помогает избегать ошибок. Например, она проверяет, подходят ли провода по сечению, стыкуются ли разъемы, а также рассчитывает толщину жгута и количество материалов. Параллельно с этим программа автоматически создает чертежи и документы - таблицы, спецификации, перечни покупных изделий. Все это значительно экономит время конструкторов», – уточнили на предприятии.

Таким образом, благодаря разработке «Цифровой мануфактуры», авиазаводу удалось полностью заменить импортное ПО и сохранить старую базу компонентов, в которую сегодня ежемесячно добавляется около 300 новых позиций. Организация работы конструкторов в единой цифровой среде позволила значительно ускорить выпуск документации и обеспечить стабильный выпуск сложной авиационной техники.

Другие материалы рубрики

Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично

ИИ-помощник Microsoft начнет без спроса исправлять и переписывать документы пользователя

«Волшебной таблетки не существует»: как российской компании подготовить склад к цифровой трансформации

Нобелевский лауреат по экономике: Массовое внедрение ИИ приведет к хаосу и значительному росту неравенства

Обзор: Облачные провайдеры для малого и среднего бизнеса 2026

Сбербанк создает новый бренд без слова банк, чтобы объединить в нем свои нефинансовые ИТ-продукты

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще