САПР «Макс» внедрили на известном российском авиазаводе

На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА, входит в Союзмаш России) завершилось внедрение системы автоматизированного проектирования «Макс» (САПР «Макс») разработки компании «Цифровая мануфактура». Отечественное программное обеспечение резидента ОЭЗ «Дубна» заменило импортное, и конструкторы работают в ней без потери качества и производительности. Об этом CNews сообщили представители АО «Цифровая мануфактура».

Раньше проектирование бортовых комплексов велось в одной из иностранных программ. Однако ее производитель ушел из России. В результате техническая поддержка прекратилась, а купить новые лицензии стало невозможно. При этом потребность в автоматизации только выросла. Завод начал выпускать больше авиационной техники, проекты стали сложнее, а число конструкторов увеличилось.

Чтобы найти подходящее решение, специалисты УЗГА проанализировали рынок и выбрали САПР «Макс» – программное обеспечение, созданное для автоматизации проектирования бортовых кабельных сетей и трубопроводных систем. На заводе систему протестировали, доработали и конструкторы перешли на новую программу. Сегодня она уже работает в промышленном режиме.

Как отмечают на УЗГА, система «Макс» тесно связана с другими информационными системами предприятия. Чтобы избежать путаницы в обозначениях электротехнических компонентов, на заводе была внедрена единая система управления мастер-данными на платформе «1С». Если конструктору нужен новый компонент, он оформляет заявку, компоненту присваивают уникальный на предприятии код, и информация автоматически интегрируется во все программы.

«Кроме того, новая система сама помогает избегать ошибок. Например, она проверяет, подходят ли провода по сечению, стыкуются ли разъемы, а также рассчитывает толщину жгута и количество материалов. Параллельно с этим программа автоматически создает чертежи и документы - таблицы, спецификации, перечни покупных изделий. Все это значительно экономит время конструкторов», – уточнили на предприятии.

Таким образом, благодаря разработке «Цифровой мануфактуры», авиазаводу удалось полностью заменить импортное ПО и сохранить старую базу компонентов, в которую сегодня ежемесячно добавляется около 300 новых позиций. Организация работы конструкторов в единой цифровой среде позволила значительно ускорить выпуск документации и обеспечить стабильный выпуск сложной авиационной техники.