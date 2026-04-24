RWB: новая мошенническая схема с использованием дипфейков угрожает личным данным россиян

Команда безопасности RWB (объединенной компании Wildberries & Russ) обнаружила в одном из популярных мессенджеров мошенническую схему, в ходе которой интернет-пользователям обещают денежные бонусы якобы за участие в тестировании новых функций Wildberries. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Злоумышленники распространяют в соцсетях сгенерированные видео от лица известных персон. Цель атак — привлечь аудиторию на фишинговые ресурсы.

Эксперты RWB призывают скептически относиться к любым сообщениям в интернете, особенно если в них есть обещания быстрого заработка без особых усилий или заманчивые предложения с ограниченным периодом действия. Всю информацию необходимо проверять в надежных источниках: на сайте маркетплейса и в официальных аккаунтах компании в соцсетях. Не следует переходить по ссылкам из сообщений в соцсетях, а также вводить личные данные на каких-либо сайтах при малейшем подозрении на обман.

Для определения сгенерированного контента можно использовать специальные инструменты. Например, проверить подлинность любых изображений можно с помощью бета-версии ИИ-детектора Wildberries.

Почему это важно

Фишинг с применением дипфейков — один из ключевых трендов кибербезопасности, который заметно повышает риски для пользователей. По данным сервиса «RWB Исследования», к ноябрю 2025 г. с попытками мошенничества на основе дипфейков сталкивался уже каждый десятый житель России. Эксперты прогнозируют, что в 2026 г. подобные атаки коснутся половины российских пользователей. При этом только 40% россиян заявляют о своей способности определить подделку, а еще 40% признаются, что не смогут это сделать.

Мошенники уже давно используют взломанные аккаунты в социальных сетях, чтобы рассылать пользователям вредоносные сообщения от имени друзей, членов семьи и коллег. Сгенерированное в нейросети видео становится эффективным «доказательством», что просьба перейти по ссылке, перевести деньги или совершить другие действия легитимна.

Атаки с использованием узнаваемых лиц (звезд шоу-бизнеса, общественных деятелей, бизнес-лидеров) — относительно новый вид фишинга, который получил особое развитие с появлением дипфейк-технологий. В этом случае угроза повышается потому, что злоумышленникам не приходится взламывать соцсети: достаточно «посеять» сгенерированное видео в интернете, причем зачастую значительную часть распространения обеспечивают сами пользователи, которые делятся контентом в своих аккаунтах. При этом создать дипфейк может любой желающий буквально за несколько минут.

«Чтобы отличить дипфейк от реального видео, нужно обратить внимание на детали в кадре: вывески, упаковки, этикетки, титры. В сгенерированном видео надписи могут “плыть” и выглядеть странно или неоднородно, изображение может мерцать, тени — не соответствовать освещению. Поставьте видео на паузу, увеличьте картинку и промотайте пару секунд вперед-назад: не меняются ли надписи от кадра к кадру? Сравните одинаковые элементы, узнаваемые логотипы, слоганы — совпадают ли интервалы между буквами и их форма? Если видео “снято” на улице, посмотрите на фон, деревья и дорожные знаки. В “кружочках” следует оценить, насколько естественно смотрится выражение лица, совпадает ли мимика со словами, а жесты — с произносимыми словами», — сказал руководитель Trust & Safety RWB Игорь Сомов.