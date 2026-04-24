Российские колледжи и школы закупили более 100 новейших дронов для обучения

К 24 апреля компания «Клевер COEX» реализовала уже более 100 образовательных квадрокоптеров новейшей линейки «Клевер 5» с момента презентации продукта, более 150 единиц готовятся к отгрузке. Среди заказчиков школы и колледжи Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Амурской, Белгородской, Иркутской, Новосибирской, Свердловской, Тверской и Челябинской областей, Красноярска, республик Бурятия и Саха (Якутия), Дагестана и Чеченской Республики. Об этом CNews сообщили представители «Клевер COEX».

«Высокий спрос на "Клевер 5" мы увидели сразу после релиза — учебные заведения быстро оценили, как новая модель закрывает их реальные запросы. Предыдущая линейка уже доказала свою эффективность, поэтому переход на "пятерку" стал логичным шагом. Именно доверие к продукту и потребность в его улучшенных возможностях обеспечили такой быстрый старт», — сказал директор по продажам «Клевер COEX» Василий Лобанов.

Линейка «Клевер 5» ориентирована на использование в образовательном процессе и охватывает сразу несколько направлений: обучение программированию, пилотированию, инженерную подготовку, исследовательскую деятельность и участие в соревнованиях. В линейку входят две учебные модели, а также спортивная версия «Клевер 5 FPV», предназначенная для гоночных полетов. В комплекты входят камеры, тепловизоры, лидары и другие сенсоры, позволяющие программировать дроны под различные задачи.

Сейчас компания работает с обратной связью от образовательных учреждений и на ее основе модернизируют продукт, переводя запросы школ и колледжей в конкретные решения внутри линейки «Клевер 5». Платформа изначально спроектирована как модульная, что позволяет оперативно обновлять функциональность под реальные сценарии применения.

Выход новой линейки образовательных квадрокоптеров «Клевер 5» пришелся на период растущего интереса к обучению беспилотным авиационным системам (БАС). Один из ключевых факторов, повлиявших на это, — приказ Министерства просвещения, согласно которому, в каждой школе оборудуется специализированный кабинет для изучения и работы с беспилотными авиасистемами.

Параллельно с этим активно развивается и спортивное направление. По данным Федерации гонок дронов России, в 2025 г. прошло более 500 соревнований разного уровня — от региональных до международных. Важным этапом в развитии технологичных видов спорта стало в том числе поручение президента России Владимира Путина о включении испытаний по управлению беспилотными авиасистемами во всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО, что дополнительно усиливает интерес к сфере.