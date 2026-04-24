Пользователям Max стала доступна быстрая регистрация в отелях с помощью «Цифрового ID»

Пользователи смогут быстрее получить ключи от своих номеров в отелях при заселении. Правительство России упростило для них регистрацию: вместо заполнения бумажной анкеты на стойке администратора гостю достаточно открыть раздел «Цифровой ID» в мессенджере Max и показать штрихкод, а сотруднику отеля — отсканировать его. Опция доступна совершеннолетним пользователям, гражданам России. Об этом CNews сообщил представитель Max.

Для быстрой регистрации на ресепшене с помощью Max пользователю необходимо: зайти в профиль мессенджера; перейти в раздел «Цифровой ID»; открыть вкладку «Паспорт»; показать сотруднику гостиницы штрихкод для сканирования данных.

Технология в пилотном режиме действует в 20 отелях, в том числе: в Four Seasons Hotel Moscow, «Сочи Парк Отель», «Сити Отель 1905», Mantera Supreme Seaside и в отелях сети Cosmos. В этом году зарегистрироваться с помощью «Цифрового ID» можно будет в нескольких тысячах российских отелей.

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов
Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

