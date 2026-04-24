МТС обеспечила высокоскоростным интернетом бывшую столицу Корякии

МТС обеспечила поселок Тиличики – административный центр Олюторского района Камчатского края – стабильным высокоскоростным интернетом четвертого поколения. Жители и организации впервые получили доступ к современным цифровым сервисам на скорости LTE после перевода местной сети связи со спутника на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) и модернизации оборудования. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели модернизацию оборудования, что позволило перевести абонентов с технологий 2G и спутниковой связи на современный наземный 4G. Подключение к ВОЛС кратно увеличило пропускную способность и стабильность канала, устранив ключевое ограничение для цифрового развития территории.

«Тиличики — это не просто удаленный поселок, это административный, социальный и логистический центр для всего Олюторского района. Перевод такого поселка на современную цифровую инфраструктуру — это стратегическая задача. Как только в направлении района провели ВОЛС, мы оперативно начали работу по переводу оборудования. Раньше спутниковый канал сдерживал развитие: видеосвязь прерывалась, доступ к данным был медленным. Теперь у районной администрации, больницы, школ и местных предпринимателей есть тот же качественный инструмент для работы и коммуникации, что и в крупных городах. Это фундамент для развития телемедицины, дистанционного образования и цифровых сервисов для жителей всего района», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

Работы в Тиличиках стали продолжением масштабной программы МТС по переводу связи со спутника на севере Камчатского края. Ранее компания уже перевела на ВОЛС и обеспечила 4G-интернетом села Ивашка, Карага, Кострома, Тымлат и Оссора в соседнем Карагинском районе.

