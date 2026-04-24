Мошенники в Хабаровском крае стали чаще использовать многоступенчатые схемы с предложениями «дохода»

МТС проанализировала активность мошенников в I квартале 2026 г. По данным сервиса «МТС Защитник», злоумышленники все чаще отказываются от разовых вызовов в пользу сложных многоступенчатых сценариев, чтобы обмануть жителей. Доля таких схем в общем потоке мошеннических звонков в регионе выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сложные схемы предполагают цепочку из двух и более звонков, цель которых – постепенно завоевать доверие жертвы, усилить психологическое давление и в итоге заставить передать сбережения или персональные данные. Главная цель таких атак – пожилые люди старше 65 лет. По данным «МТС Защитник», стандартные методы обмана становятся менее эффективными, что и вынуждает преступников переходить к более изощренным и персонализированным сценариям.

В Хабаровском крае в I квартале 2026 г. чаще всего по многоступенчатым схемам жителям звонили с предложениями инвестиций и дополнительного заработка. На втором месте – звонки от якобы представителей государственных органов. Главная цель злоумышленников - пожилые люди старше 65 лет. На них приходится более половины всех многоэтапных мошеннических звонков в регионе.

«Мошенники адаптируются к технологиям защиты. Видя, что разовые звонки все чаще блокируются или игнорируются, они делают ставку на многоходовые комбинации, рассчитанные на эмоции и доверчивость, особенно людей старшего поколения. Искусственный интеллект «Защитника» анализирует каждый подозрительный вызов по более чем 200 параметрам, что позволяет не только блокировать угрозу до того, как абонент ответит, но и выявлять сложные взаимосвязи между звонками, характерные для многоэтапных атак», – сказал директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Аналитики МТС отмечают, что, несмотря на рост доли сложных схем, общее количество мошеннических звонков в регионе продолжает снижаться благодаря работе превентивных технологических сервисов. Самый эффективный способ защиты – сочетание цифровых решений и личной бдительности: не сообщать личные и финансовые данные по телефону, перезванивать в официальные организации по проверенным номерам и консультироваться с близкими при любых подозрительных звонках.