«МегаФон»: москвичи стали пересаживаться на велосипеды

Жители столицы весной 2026 г. все чаще выбирают велосипед. С января по март 2026 г. трафик на велофорумы и сайты специализированных магазинов увеличился на 18% относительно 2025 г., а вместе с первыми теплыми днями в марте москвичи начали активно обновлять экипировку и аксессуары. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных и сервиса аналитики маркетплейсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Готовиться к сезону москвичи начинают заранее — уже в феврале они изучают модели велосипедов и советы по катанию. Однако настоящий всплеск интереса традиционно приходится на весну: на этот период приходится 38% всего годового трафика и продаж. Пик активности наступает в июне, а во второй половине лета и до конца года интерес постепенно снижается.

На маркетплейсах жители столицы чаще всего выбирают детские, горные и трюковые велосипеды. С января по март 2026 г. их продажи выросли сразу в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Вместе с этим увеличился спрос и на аксессуары: в топе — фонари, замки, насосы и звонки. Более профессиональные решения тоже набирают популярность: велокомпьютеры стали покупать на 10% чаще, а пульсометры и питьевые системы — на 5%.

Кроме того, в 2026 г. москвичи на 10% чаще посещают велотрассу на Крылатских холмах — одно из самых популярных мест для прогулок и тренировок на западе столицы. Причем трасса притягивает не только местных жителей: сюда все чаще приезжают гости из Санкт-Петербурга, Твери, Ульяновска, Читы и Екатеринбурга.