Getblogger добавила возможность размещения рекламы в мессенджере «Макс»

Платформа Getblogger (входит в «МТС AdTech») добавила возможность запуска рекламных кампаний в мессенджере «Макс». Теперь рекламодателям стали доступны автоматизированные размещения у блогеров, ведущих каналы в «Макс», а авторам — подключение своих каналов к платформе и участие в рекламных интеграциях. Об этом CNews сообщил представитель Getblogger.

Таким образом платформа Getblogger расширяет инструменты инфлюенс-маркетинга и позволяет брендам включать «Макс» в медиамиксы наряду с другими цифровыми каналами. Все ключевые процессы — от планирования и запуска кампании до фиксации размещений и учета результатов — реализованы внутри платформы. В частности, доступен автоматический сбор публикаций и передача данных в ОРД и ЕРИР, что позволяет закрывать требования регуляторной отчетности в автоматизированном формате.

Для блогеров работа с «Макс» реализована через добавление канала к профилю в Getblogger. После подключения и прохождения модерации автор получает доступ к рекламным офферам, может откликаться на них и размещать согласованные интеграции в своем канале. Все этапы взаимодействия, контроль выполнения и сдача размещений происходят в едином контуре платформы.

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Для рекламодателей запуск кампаний осуществляется через стандартную логику работы с платформой и командой Getblogger: в рамках медиапланирования формируется стратегия, подбор блогеров, разрабатываются креативные материалы и размещается оффер. Блогеры откликаются на кампанию, после чего бренд получает размещения с последующей аналитикой публикаций и итоговой отчетностью. При этом работа с мессенджером доступна и в других рекламных форматах, что позволяет гибко встраивать площадку в медиамикс и решать задачи на разных этапах воронки.

«Мы готовы тестировать новые площадки с формирующейся аудиторией. Интеграция с платформой Getblogger позволяет запускать и масштабировать рекламные кампании в привычной логике инфлюенс-маркетинга: без усложнения процессов, со стратегией, прозрачной аналитикой и контролем результатов. Запуск рекламных кампаний в новом канале коммуникации становится частью единой инфраструктуры Getblogger, где бренды могут масштабировать размещения, а блогеры — расширять возможности монетизации контента», — сказала генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.

Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы

Начался бум. Количество рекламы в Telegram взлетело на фоне замедления в России

Обзор: российские программы для работы с PDF-файлами 2026

Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
