«Философт» выпустила обновление экосистемы для управления МКД «Мажордом»

ИТ-компания «Философт» представила очередное обновление экосистемы для управления МКД «Мажордом». В свежий релиз вошли доработки маркетплейса в CRM для управляющих компаний, обновления мобильного приложения для жителей, улучшения в модуле «Квартира с интеллектом», а также ряд новых пользовательских сценариев и технических исправлений. Об этом CNews сообщил представитель «Философт».

Одно из ключевых направлений обновления — развитие маркетплейса. В CRM для УК появились инструменты, которые делают работу с заказами более управляемой: теперь при подтверждении заказа фиксируется крайний срок исполнения, а система отслеживает просрочки и уведомляет ответственных сотрудников. Кроме того, в карточках заказов и уведомлениях теперь отображается адрес объекта, а раздел «Заказы» вынесен в верхнюю навигацию как приоритетный для сотрудников.

Также команда упростила часть внутренних процессов: на этапе подтверждения заказа больше не нужно сразу назначать исполнителя, а при копировании товаров, услуг и привилегий теперь автоматически переносятся основные данные, включая изображения. Это снижает объем ручной работы и ускоряет наполнение маркетплейса.

Существенные изменения получила и мобильная версия для жителей. В приложении обновили внешний вид главного экрана, сделали интерфейс более аккуратным и читаемым, а также улучшили сценарии, связанные с маркетплейсом: при оформлении заказа пользователь теперь видит карточку выбранного товара, а сам раздел стал заметнее в списке сервисов.

Еще одно важное обновление — универсальный экран авторизации. В приложении появился единый сценарий входа с подтверждением телефона и выбором управляющей компании. В брендированных версиях дополнительно отображается логотип организации.

В модуле «Квартира с интеллектом» упростили подключение устройств: если в категории доступно несколько вариантов, пользователь сначала выбирает конкретную модель, а затем продолжает настройку. Это помогает снизить количество ошибок. Для Android также улучшили интерфейс и убрали с главного экрана ранее удаленные устройства.

Среди других обновлений — push-напоминания об оплате заказов, улучшенный переход в маркетплейс по диплинкам, а также отдельные улучшения для iOS, связанные с загрузкой фото и скоростью запуска трансляций с камер и домофонов.

Помимо новых функций, команда исправила ряд ошибок, связанных с приемкой-передачей, бронированием помещений, платежами, главным экраном iOS и добавлением сотрудников.

Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

