DLBI: мошенники выезжают на дачу

Российский сервис разведки утечек данных DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) выявил новые мошеннические схемы, нацеленные на владельцев дачных участков. Все они базируются на ужесточении с 2026 г. ответственности за состояние земли, разведение костров и борьбу с сорняками. Об этом CNews сообщили представители DLBI.

В преддверии дачного сезона мошенники начали рассылать владельцам земельных участков поддельные e-mail и SMS-сообщения, содержащие информацию о якобы обнаруженных на участке сорняках и мусоре. При переходе по ссылке жертве предлагается произвести оплату штрафа со скидкой, и вне зависимости от дальнейших действий, ее телефон передается в колл-центр, который пытается реализовать типовую схему со взломанным аккаунтом «Госуслуг». При этом сообщения, вероятно, рассылаются по данным Росреестра, попавшим в утечки в прошлом и позапрошлом годах.

Эксперты DLBI ожидают всплеска использования этих схем уже во время майских праздников, когда станет возможным анонсированный контроль использования земли с помощью дронов. Однако настоящий пик подобного мошенничества, по их оценкам, произойдет в июне, когда начнется цветение борщевика, за распространение которого на частных земельных участках введены штрафы до 50 тыс. руб.

Как отметил основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян, мошенники фактически создали конвейер заработка на изменениях российского законодательства, пользуясь тем, что административные нарушения обычно предусматривают финансовые наказания. Как только вводится в действие новый штраф, они начинают рассылать фальшивые уведомления и пытаться собрать его перед тем, как это успеет сделать государство.

«Можно с уверенностью прогнозировать, что поддельных штрафов будет все больше, поэтому стоит с подозрением относиться к любым извещениям, приходящим по sms или электронной почте. Нужно помнить, что настоящие штрафы появляются только в личном кабинете на Госуслугах, заходить в который нужно только по прямому адресу портала, а не по ссылкам из писем», – добавил Ашот Оганесян.

