Бизнес получит от «Яндекс Рекламы» инструмент для быстрого создания статей для продвижения

«Яндекс» запустил в сервисе для продвижения «ПромоСтраницы» бесплатный ИИ-генератор статей. Он поможет брендам создать статьи, которые дают пользователям возможность лучше разобраться в товарах и услугах и принять положительное решение о покупке. Чтобы получить такой текст, достаточно указать ссылку на сайт с информацией о продукте, выбрать формат и стиль статьи. За 10 мин рекламодатель получает качественный материал, на подготовку которого раньше у копирайтера, пиарщика или маркетолога уходило несколько часов. Сгенерированную статью можно использовать как в самих «ПромоСтраницах», так и на любых внешних ресурсах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Главное отличие нового инструмента от универсальных текстовых нейросетей — отсутствие необходимости писать сложные запросы (промпты). ИИ-генератор в «ПромоСтраницах» работает по принципу опытного редактора: он самостоятельно интервьюирует и брифует пользователя. Чтобы получить готовый материал, рекламодателю достаточно дать ссылку на сайт продукта. Система задаст уточняющие вопросы, соберет вводные о задаче и целевой аудитории, предложит формат и стиль, а затем на этой основе выстроит логичную структуру и напишет финальный текст.

Технология работает на базе нового поколения нейротехнологий Yandex Neuro Ads — совокупности генеративных нейросетей на базе Alice AI и усовершенствованных моделей глубокого обучения.

«ИИ-генератор обучен на массиве из более чем 10 тыс. успешных рекламных статей, созданных нашим сервисов для разных индустрий. Особое внимание при разработке мы уделили качеству контента. Благодаря встроенному этапу авторедактуры, тексты проходят дополнительную фильтрацию и полностью очищаются от характерных признаков “нейросетевого” стиля, — сказал Дмитрий Попов, руководитель сервиса «ПромоСтраницы». — В результате бренд получает материал, который выглядит как полноценная экспертная статья, легко воспринимается аудиторией и помогает потенциальным клиентам принять взвешенное решение о покупке».

Продвижение через длинные тексты (лонгриды) критически важно для работы с аудиторией на этапе рассмотрения — когда у пользователя уже есть потребность, но он сравнивает варианты и выбирает бренд.

Статейные форматы показывают максимальную эффективность в категориях со сложным или дорогим выбором: недвижимости, туризме, медицине, фарме, электронике, авто и сфере услуг. В таких нишах одной охватной рекламы (баннеров или видео) может быть недостаточно — человеку нужны аргументы и подробная информация.