Разделы

ИТ в банках
|

Банк «Русский Стандарт»: 81% безналичных операций с долларами в первом квартале пришелся на продажи

По данным банка «Русский Стандарт», в I квартале 2026 г. 95% всех валютных конвертаций валюты было отмечено в отделениях, а лишь 5% пришлось на онлайн-обмен. При этом годом ранее на долю офлайна приходилось 94%, а онлайна – 6%. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Офлайн-валютообмен лидировал по общей сумме конвертаций. В I квартале 2026 г., как и в I квартале 2025 г., его доля составила 99%, а онлайна – лишь 1%.

По наблюдениям аналитиков банка, в I квартале традиционно повышен спрос на иностранную валюту у россиян на фоне сразу нескольких праздничных каникул (от Нового года до 8 марта), когда идет разгар отпусков и путешествий в разные страны. Как оказалось, в январе-марте наличные доллары чаще покупали (58%), чем продавали (42%). В онлайне с долей в 81%, напротив, лидировали продажи долларов. Тогда как у безналичных покупок был 19% конвертаций.

При этом наличные евро в минувшем квартале, напротив, чаще продавали, чем покупали – 65% против 34%, соответственно. В статистике операций с безналичными евро, напротив, лидировали покупки – 73% против 27% у продаж.

Средний чек конвертации долларов в I квартале 2026 г. составил $599, а евро – 496.

«С начала года мировые валютные рынки оказались под давлением резкой тональности геополитической риторики США. Тем временем российский рубль в первом квартале получил дополнительный импульс от роста нефтяных цен на фоне эскалации ближневосточного конфликта, – сказал Максим Тимошенко, CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт». – При этом против рубля в январе оказались данные по снижению объемов нефтегазовых доходов в декабре 2025 г., а также решение о снижении Евросоюзом потолка цен на российскую нефть. Национальная валюта тем временем осталась без поддержки от валютных операций в рамках бюджетного правила. При этом не стоит забывать, что слишком сильный рубль невыгоден бюджету. Экспортно-импортный баланс по-прежнему один из центральных факторов, влияющих на расстановку сил на валютном рынке».

Методология: в рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в банке «Русский Стандарт» в I квартале 2026 и 2025 гг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


