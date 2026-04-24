Авторы получили возможность зарабатывать через «VK Донат» в личных профилях «ВКонтакте»

«ВКонтакте» добавила в личные профили возможность подключить «VK Донат» и зарабатывать на эксклюзивном контенте. Ранее такая возможность была доступна только в сообществах. Об этом CNews сообщили представители VK.

Инструмент доступен всем профилям «ВКонтакте». Авторы могут устанавливать цели для сбора, получать разовые донаты под постами, а также настроить один или несколько уровней регулярной поддержки с разными преимуществами: от полезных материалов до бонусного контента. Эксклюзивные записи отображаются в общей ленте со специальной пометкой.

В дальнейшем возможности VK Доната в профилях будут расширяться и предлагать креаторам и их аудитории новые сценарии взаимодействия.

«Мы продолжаем расширять возможности личных страниц, чтобы каждый креатор мог найти удобный для себя формат работы. Благодаря «VK Донату» авторы смогут монетизировать свои знания, экспертность и творчество напрямую в профиле, выстраивая еще более тесную связь с аудиторией. Мы видим личные профили как самодостаточную площадку для развития авторов и продолжим постепенно внедрять новые инструменты, которые помогут им расти», — сказала директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

В ближайшее время обновление постепенно появится у всех личных профилей.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

