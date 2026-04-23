«Яндекс» предупредит пользователей, если их близким позвонят мошенники

Определитель номера «Яндекса» усилил защиту от телефонного мошенничества: теперь пользователи могут получать уведомления, если их близкие ответят на вызов с подозрительного номера или сами позвонят на него. Это поможет защитить близких, особенно детей и пожилых родственников, от действий злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сервис анализирует неизвестные номера не только при звонках, но и в течение суток после них. Если в любой момент этого времени определитель признает номер мошенническим, пользователь сможет сразу получить уведомление — например, что его бабушке звонили злоумышленники. Это уменьшает риск того, что близкий попадет под влияние мошенников, и позволяет быстрее среагировать на возможную угрозу.

Получать уведомления от определителя можно несколькими способами — пуш-оповещениями в приложениях «Яндекса», а также сообщениями по SMS или в мессенджерах. Сервис позволяет выбрать один подходящий вариант или несколько.

Принимать оповещения о нежелательных звонках близким может любой пользователь. Чтобы подключить эту возможность, ребенку или, например, пожилому родственнику нужно открыть настройки определителя, добавить в доверенные лица получателя сообщений и выбрать каналы для их передачи. А тому человеку, которому будут приходить оповещения, необходимо согласиться в этих каналах на их прием.

В определитель можно добавить до трех доверенных лиц: таким образом один человек может быть под защитой трех близких, а другой — добавить еще троих и так далее, чтобы в результате обезопасить всех. Новая возможность уже доступна в «Браузере» и приложении «Яндекс с Алисой AI» на Android.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

