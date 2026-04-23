Wheelies вошел в реестр российского программного обеспечения Минцифры России

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Решение принято по итогам заседания экспертного совета ведомства 7 апреля 2026 г. (протокол №280пр, запись №33049). Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Сертификат подтверждает соответствие программных продуктов компании требованиям к отечественному ПО и позволяет использовать их в проектах, предполагающих импортозамещение.

Как отечественная ИТ-инфраструктура обеспечила биометрическую революцию в России
Программное обеспечение Wheelies представляет собой отечественную разработку, независимую от зарубежных лицензий и технологических стеков. Компания развивает собственную архитектуру управления беспилотными системами, включая автономную навигацию, обработку данных и интеграцию в инфраструктурные контуры заказчика.

«Ключевой запрос со стороны заказчиков сегодня выходит за рамки формального соответствия требованиям и касается предсказуемости работы решений в реальной эксплуатации. В сегменте беспилотных систем это критично: от стабильности ПО напрямую зависит безопасность и экономическая эффективность проектов. Мы фокусируемся на том, чтобы заказчик получал управляемую и масштабируемую платформу, которую можно развивать без оглядки на внешние ограничения», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

Другие материалы рубрики

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Нобелевский лауреат по экономике: Массовое внедрение ИИ приведет к хаосу и значительному росту неравенства

Принцип Парето в мобильной безопасности: почему защита от реверс-инжиниринга дает максимальный эффект

Что Америка не смогла, сделает Китай. Xiaomi и Huawei объединились, чтобы «починить» Android

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Пользователей GitHub Copilot принудительно переведут на новую модель оплаты. Программистам это не понравится

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще