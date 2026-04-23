Wheelies вошел в реестр российского программного обеспечения Минцифры России

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Решение принято по итогам заседания экспертного совета ведомства 7 апреля 2026 г. (протокол №280пр, запись №33049). Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Сертификат подтверждает соответствие программных продуктов компании требованиям к отечественному ПО и позволяет использовать их в проектах, предполагающих импортозамещение.

Программное обеспечение Wheelies представляет собой отечественную разработку, независимую от зарубежных лицензий и технологических стеков. Компания развивает собственную архитектуру управления беспилотными системами, включая автономную навигацию, обработку данных и интеграцию в инфраструктурные контуры заказчика.

«Ключевой запрос со стороны заказчиков сегодня выходит за рамки формального соответствия требованиям и касается предсказуемости работы решений в реальной эксплуатации. В сегменте беспилотных систем это критично: от стабильности ПО напрямую зависит безопасность и экономическая эффективность проектов. Мы фокусируемся на том, чтобы заказчик получал управляемую и масштабируемую платформу, которую можно развивать без оглядки на внешние ограничения», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.