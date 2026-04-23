В «Авито Подработке» рассказали о росте интереса к частичной занятости в ритейле

Директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин рассказал о ключевых трендах рынка подработки и о том, как бизнес закрывает кадровые потребности с помощью гибкой занятости. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Подработки», интерес к временной занятости в торговле продолжает расти. В марте 2026 г. количество предложений подработки в сфере розничной и оптовой торговли увеличилось на 45% по сравнению с мартом 2025 г., а число откликов выросло на 24%.

Особенно востребованным форматом остается посменная занятость. За год число предложений подработки с оплатой за смену увеличилось в 2,3 раза (+134%), а количество откликов — на 40%. Среднее предлагаемое вознаграждение за смену в сфере торговли за этот период выросло на 40% и составило около 4,82 тыс. руб.

Наиболее заметный рост предложений наблюдается по позициям продавцов-кассиров (+153% за год), тайных покупателей (+120%) и кассиров (+88%). В то же время пользователи чаще всего откликались на вакансии операторов пунктов выдачи заказов (+99%) и продавцов-консультантов (+66%).

Рост гибкой занятости становится системным трендом рынка труда. Спрос на подработку поддерживается со стороны исполнителей: 40% россиян в возрасте от 18 до 55 лет искали дополнительный заработок за последние полгода, а более половины исполнителей уже имеют основную работу и используют подработку как дополнительный источник дохода.

«Сегодня временные исполнители становятся важной частью кадровой стратегии ритейла. Компании используют гибкую занятость, чтобы быстро закрывать смены в период сезонного спроса, отпусков или нехватки персонала. Такой подход помогает снижать нагрузку на штатных сотрудников и поддерживать стабильную работу бизнеса», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».