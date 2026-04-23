Разделы

Веб-сервисы
|

В «Авито Подработке» рассказали о росте интереса к частичной занятости в ритейле

Директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин рассказал о ключевых трендах рынка подработки и о том, как бизнес закрывает кадровые потребности с помощью гибкой занятости. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Подработки», интерес к временной занятости в торговле продолжает расти. В марте 2026 г. количество предложений подработки в сфере розничной и оптовой торговли увеличилось на 45% по сравнению с мартом 2025 г., а число откликов выросло на 24%.

Особенно востребованным форматом остается посменная занятость. За год число предложений подработки с оплатой за смену увеличилось в 2,3 раза (+134%), а количество откликов — на 40%. Среднее предлагаемое вознаграждение за смену в сфере торговли за этот период выросло на 40% и составило около 4,82 тыс. руб.

Наиболее заметный рост предложений наблюдается по позициям продавцов-кассиров (+153% за год), тайных покупателей (+120%) и кассиров (+88%). В то же время пользователи чаще всего откликались на вакансии операторов пунктов выдачи заказов (+99%) и продавцов-консультантов (+66%).

Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера Безопасность

Рост гибкой занятости становится системным трендом рынка труда. Спрос на подработку поддерживается со стороны исполнителей: 40% россиян в возрасте от 18 до 55 лет искали дополнительный заработок за последние полгода, а более половины исполнителей уже имеют основную работу и используют подработку как дополнительный источник дохода.

«Сегодня временные исполнители становятся важной частью кадровой стратегии ритейла. Компании используют гибкую занятость, чтобы быстро закрывать смены в период сезонного спроса, отпусков или нехватки персонала. Такой подход помогает снижать нагрузку на штатных сотрудников и поддерживать стабильную работу бизнеса», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из системы учета в платформу управления логистикой: как изменилось российское ПО для автоматизации складов

За что мы платим? Россияне собрались массово бойкотировать подписки на сервисы – цены выше, контента меньше

Алексей Зобнин, Minervasoft: Без базы знаний вы тратите деньги на ИИ-ассистентов впустую

Нобелевский лауреат по экономике: Массовое внедрение ИИ приведет к хаосу и значительному росту неравенства

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

«Делимобиль» обвинили в неправомерном использовании инсайдерской информации

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще