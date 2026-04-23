ЦСР: российский рынок СУБД превысил 100 млрд рублей и продолжит расти темпами выше мировых

«Центр стратегических разработок» (ЦСР) опубликовал ежегодное исследование рынка систем управления базами данных (СУБД) и инструментов обработки данных за 2025 г. и подготовил прогноз его развития до 2032 г. По оценке экспертов, объем рынка прибавил по сравнению с предыдущим годом и после значительного роста 2023–2024 гг. рынок перешел к фазе стабилизации. Об этом CNews сообщили представители ЦСР.

В 2025 г. объем рынка достиг 101,9 млрд руб., увеличившись на 13,9%. В период с 2025 по 2032 гг. среднегодовой рост рынка превысит 15%, что превышает как мировые показатели, так и темпы развития российского ИТ-сектора, отметила заместитель генерального директора ЦСР Екатерина Кваша.

Один из главных показателей – уверенный рост импортозамещения: по расчетам экспертов ЦСР, доля иностранных решений в новых продажах продолжит снижаться и достигнет 1% к 2032 г. В свою очередь участники рынка убеждены, что возвращение к прежней модели зависимости от зарубежных технологий вероятно, но малоперспективно с коммерческой точки зрения.

«Исследование показало, что 80% рынка составляют продажи программного обеспечения, а оставшиеся 20% – это услуги. В части продаж систем управления базами данных крупнейшая доля приходится на СУБД общего назначения (51%) и аналитические СУБД (38%)», – сказала Екатерина Кваша.

По объемам продаж, связанных с продуктами собственной разработки, на первом месте находится группа Arenadata с долей 8,6% рынка, следом идет компания Postgres Pro с долей в 6,5%, далее - Yandex B2B Tech - 2,8%, DIS Group -2,7%, Тантор Лабс - 1,3%.

«В настоящее время рынок переживает значительные изменения: от фрагментированных решений и ускоренного импортозамещения к созданию полноценных платформ для управления данными. Конкуренция сдвигается в сторону экосистемного подхода, где основное внимание уделяется комплексным предложениям, включающим транзакционную и аналитическую обработку, инструменты управления данными и интегрированные ИИ-механизмы. Также наблюдается формирование нового сегмента решений, направленных на безопасную обработку данных в сочетании с СУБД. Ожидается консолидация рынка и постепенный отход заказчиков от «in-house» разработок в пользу коммерческих платформ», – сказала заместитель генерального директора ЦСР.

В целом российский рынок СУБД в период до 2032 г. будет активно развиваться благодаря политике обязательного импортозамещения, ужесточению требований к безопасности данных, особенно в критической информационной инфраструктуре, устойчивому спросу на системы управления базами данных в связи с ростом цифровизации и объемов данных, внедрению искусственного интеллекта и разработке новых архитектурных решений. Существенное влияние на этот процесс окажут государственные инвестиции, направляемые на реализацию цифровых программ.