Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в более 30 странах мира

T2, российский оператор мобильной связи, бесплатно предоставит абонентам безлимитный интернет в 34 странах мира. Клиенты популярных тарифных планов могут ежедневно пользоваться услугой безлимитного интернета за границей без дополнительной платы: 15 дней для всех роумеров и 22 дня для пользователей подписки MiXX. Об этом CNews сообщили представители T2.

В период действия акции Т2 ежедневно будет предоставлять абонентам в роуминге услугу бесплатного безлимитного интернета. Клиенты планов Premium, Black, «Мой онлайн+», «Везде онлайн» и ряда корпоративных тарифов получат 15 дней пользования сервисом в любой из участвующих стран. Клиенты с подпиской MiXX версий S, M и Max смогут пользоваться бесплатным трафиком в течение 22 суток. Если трафик понадобится на большее количество дней, абонент сможет продолжить пользоваться безлимитным интернетом согласно стандартным условиям.

Предложение действует в Турции, Таиланде, Грузии, Китае, Армении и других странах.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2: «Мы в Т2 продолжаем делать международные поездки удобнее, устраняя технические и финансовые барьеры в коммуникации. Совсем недавно мы отменили роуминг на исходящие звонки на все российские номера. Новый продукт создан специально для отпускников и деловых путешественников, которым важен комфортный объем интернет-трафика. Мы уверены, что данное предложение станет надежным цифровым спутником в долгожданных поездках».