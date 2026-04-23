«Свеза» внедряет искусственный интеллект на комбинате в Вологодской области

Лесопромышленная группа «Свеза» реализует на фанерном комбинате Вологодчины пилотный проект по установке машинного зрения. Решение собственной разработки компании позволит автоматизировать контроль качества шпона и поддержать операторов при сортировке. Об этом CNews сообщили представители группы «Свеза».

Первый умный сканер на фанерном комбинате в Новаторе был установлен в 2025 г. на линиях лущения. В автоматическом режиме он определяет дефекты шпона и сообщает о них оператору. Это позволило повысить стабильность контроля качества и увеличить выпуск продукции более высоких сортов.

Развитие проекта продолжается: в 2026 г. специалисты приступили к доработке решения. Система постепенно расширяет перечень распознаваемых дефектов. На аналогичных проектах группы точность их выявления достигает 95%, при этом скорость обработки материала значительно выше по сравнению с ручным контролем.

Отдельное направление — тестирование машинного зрения на линии сращивания. Здесь система в режиме реального времени контролирует нанесение клея, выявляет дефекты шпона и направляет его по технологическому потоку. После настройки она сможет взять на себя ключевые функции сортировки — одного из самых трудоемких этапов производства. Это позволит снизить нагрузку на сотрудников и сосредоточить их работу на управлении процессом и контроле качества.

После выхода решений на стабильный режим работы компания ожидает рост доли продукции более высоких сортов. По опыту других комбинатов группы этот показатель может увеличиваться на 10–15%.

«Мы развиваем собственные цифровые решения для контроля качества и поэтапно внедряем их в производство. Важно не только запустить технологию, но и встроить ее в процессы и обучить систему. После завершения проекта мы сможем расширить применение машинного зрения и повысить уровень автоматизации визуального контроля на комбинате в Новаторе», — сказал Евгений Михель, директор комбината в Новаторе.