StormWall: США и Израиль вошли в топ-5 наиболее пострадавших от DDoS-атак стран мира

Аналитический центр компании StormWall провел исследование, направленное на анализ природы и динамики DDoS-атак в России и мире по итогам I квартала 2026 г. Эксперты компании также выявили, какие страны больше всего пострадали от DDoS-атак в данном периоде. Для анализа ситуации были использованы данные клиентов провайдера в разных странах.

По данным StormWall, в I квартале 2026 г. в топ-5 самых атакуемых стран мира вошли США (12,8% от общего числа атак в мире), Китай (11,4%), Индия (9,2%), Израиль (8,7%) и Россия (8,2%). Большое количество DDoS-атак на США и Израиль связано с новыми активно развивающимися геополитическими конфликтами. Из-за совместной операции США и Израиля на Ближнем Востоке политически мотивированные хактивисты запустили массовые DDoS-атаки на ключевые отрасли данных стран. В результате атак хактивистов больше всего пострадали государственный сектор, телеком-компании и финансовые организации США и Израиля. Китай и Индия также столкнулись с внушительным потоком DDoS-атак, которые хакеры направили на китайские и индийские компании с целью обогащения.

Россия занимает 5 позицию в рейтинге самых атакуемых стран по итогам I квартала 2026 г. Это связано с большим числом DDoS-атак, запущенных хакерами на российские компании из ключевых отраслей с целью получения коммерческой выгоды. Количество атак политически мотивированных хактивистов на российские организации в последнее время заметно снизилось из-за нехватки технических ресурсов и отсутствия других необходимых условий для запуска атак.

Великобритания занимает 6 место в списке самых атакуемых стран из-за активного участия во многих геополитических конфликтах в разных частях света. DDoS-атаки на Великобританию составляют 7,4% от общего числа инцидентов в мире. Политически мотивированные хактивисты активно атакуют государственные сектор и финансовую отрасль страны, выражая недовольство последними решениями правительства страны.

На 7 месте рейтинга находится ОАЭ с показателем 7,1%, а на 8 позиции расположилась Саудовская Аравия (6,8%). Атаки на ОАЭ и Саудовскую Аравию, прежде всего, связаны с геополитическим конфликтом на Ближнем Востоке. После начала совместной операции США и Израиля про-иранские хактивистские группы резко нарастили DDoS-атаки на Ближнем Востоке. Хактивисты атаковали государственные ресурсы, банки и телеком-компании ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран региона (Бахрейн, Катар, Кувейт) из-за сотрудничества с США. Из-за обострения геополитической ситуации с 1 по 20 марта 2026 г. DDoS-атаки на Ближнем Востоке выросли в 8 раз по сравнению с периодом с 1 по 20 февраля этого года.

Германия занимает 9 место рейтинга, доля атак составляет 6,2%. В основном атаки на немецкие компании были организованы злоумышленниками с целью шантажа и вымогательства. Сингапур оказался на 10 позиции рейтинга с показателем 5,4%. В Сингапуре присутствует одна из самых развитых экономик мира. Бизнес в стране активно развивается и процветает. Это вызывает повышенный интерес хакеров, которые запускают массовые атаки на организации Сингапура с целью шантажа и вымогательства.

По итогам I квартала 2026 г. можно сделать вывод, что геополитические конфликты в начале года существенно повлияли на динамику DDoS-атак в разных странах. В современном мире DDoS-атаки стали опасным инструментом геополитики, который активно используется хактивистами на глобальном уровне.

