SteadyControl: что заставляет россиян тратить больше на технику и электронику

Каждый дополнительный вопрос покупателю для уточнения запроса помогает увеличить средний чек в сферах со сложными продуктами (электроника, бытовая техника, газовое или промышленное оборудование). К такому выводу пришли аналитики системы управления и контроля персонала SteadyControl после изучения более 5700 консультаций с клиентами сети магазинов «Супер Газ». Об этом CNews сообщили представители SteadyControl.

С помощью ИИ, аудио- и видеоаналитики система оценивала, как сотрудники ведут себя во время консультации: как общаются с потребителями, встречают их, презентуют товар и отрабатывают возражения. Динамика в выполнении стандартов сервиса приводит к изменениям в ключевых показателях. Например, в 2025 г. средняя конверсия в покупку у первичных клиентов составила 66%.

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности
IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности цифровизация

Непосредственно на успех покупки влияет несколько факторов, в основном то, насколько хорошо человек понимает, что хочет приобрести. Для этого консультант должен задавать достаточно уточняющих вопросов, чтобы понять предпочтения клиента по марке или модели, например, «По каким критериям выбираете?» или «Где будут устанавливать оборудование?», а еще резюмировать запрос — «Значит, вам нужно…» или «Правильно ли понимаю, что вы хотите…». Когда потребность сформирована, покупатели охотнее идут на расширение среднего чека. А еще интересуются дополнительными услугами, например, монтажом, на 55% чаще.

Кроме того, желание приобрести товар также подогревает предложение скидки. Если покупатель слышит о ней в момент общения, то чаще соглашается на сделку, потому что его внимание захватывает выгода. Внутренний анализ показывает, что благодаря этому люди остаются в магазине дольше и совершают покупки на 10 п.п. чаще, чем обычно.

Другие материалы рубрики

Обзор: российские программы для работы с PDF-файлами 2026

«Альфа-Капитал» вложился в российского разработчика промышленных роботов

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

Наступает эра новейших супердешевых ноутбуков на чипах Intel. Прототип готов

«Базальт СПО» выпускает программный комплекс для офисных сотрудников

Это гроши, а не зарплата. Десятки тысяч работников Samsung вышли на митинг – конкурирующая фирма платит больше

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще