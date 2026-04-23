Рейтинг SaaS-компаний России по итогам 2025 г.: рынок продолжает расти, но темпы замедляются

Команда аналитического проекта SaaS Rating опубликовала ежегодный рейтинг крупнейших российских SaaS-компаний по итогам 2025 г. «Яндекс 360» занял первое место с показателем 18,4 млрд руб. Автор рейтинга — Аскар Рахимбердиев, сооснователь и генеральный директор ERP-сервиса «МойСклад».

По итогам 2025 г. рынок облачных B2B-решений в России продолжил рост, однако его темпы заметно снижаются. Совокупный рост компаний из рейтинга составил 24%, медианный — 22%. При этом снижение выручки показали только 6 из 75 компаний, что свидетельствует о сохраняющейся устойчивости рынка.

Рост замедляется, рынок переходит в новую фазу

За последние годы рынок SaaS в России прошел фазу ускоренного роста. Если в 2023 г. средний прирост составлял более 50%, а в 2024 г. — почти 60%, то в 2025 г. он снизился до 24%.

«Средний CAGR за период 2021–2025 гг. составил около 40%, однако основные драйверы предыдущих лет — массовая цифровизация после пандемии и уход западных вендоров уже отыграны. Дальнейший рост рынка будет происходить за счет увеличения доли облачных решений, апсейла и перераспределения долей между игроками», — сказал Аскар Рахимбердиев, автор рейтинга, сооснователь и генеральный директор ERP-сервиса для МСБ «МойСклад».

Рынок укрупняется: масштаб становится преимуществом

Одним из ключевых трендов 2025 г. стало усиление концентрации рынка. Семь компаний с выручкой более 3 млрд руб. формируют 53% совокупной выручки рейтинга и демонстрируют рост на уровне 39%.

Для сравнения, компании с выручкой до 300 млн руб. растут примерно на 10%. Это указывает на то, что масштаб начинает играть решающую роль, а рынок постепенно укрупняется. Средним игрокам становится все сложнее удерживать позиции без четкой специализации и фокуса на отдельных нишах.

Сегменты: кто растет быстрее рынка

Наиболее высокие темпы роста среди крупных сегментов показали: B2B-экосистемы: +43%; Конструкторы сайтов: +53%; Решения для автоматизации документооборота и КЭДО.

При этом сегмент сервисов аналитики и продаж на маркетплейсах, напротив, показал снижение на 15%. После бурного роста в 2022–2023 гг. рынок в этой нише начал насыщаться и консолидироваться вокруг экосистем крупнейших маркетплейсов.

Рынок остается прибыльным

Финансовое состояние российских SaaS-компаний в целом остается устойчивым: медианная рентабельность составила 13%; 15 компаний из 75 демонстрируют рентабельность выше 30%; доля убыточных компаний — 13%.

Это отличает рынок от многих зарубежных SaaS-моделей, где рост часто достигается за счет активного инвестирования и отрицательной прибыли.

Лидеры SaaS-компаний России по выручке

Список компаний-лидеров отражает ключевые сегменты рынка: совместная работа и экосистемы, автоматизация HoReCa, маркетинговые платформы, CRM, HR-решения, конструкторы сайтов, автоматизация торговли и документооборота.

Самую заметную динамику по темпам роста в 2025 г. показали: Iiko: +61%; «Яндекс 360»: +59%; HRLink: +56%; InSales: +51%; YClients и DocInBox: по +43%.

«Такая динамика отражает высокий спрос на решения в сегментах автоматизации HoReCa, HR, конструкторов сайтов и сервисов для управления клиентскими процессами. При этом по сравнению с предыдущим годом состав лидеров существенно не изменился — крупнейшие игроки сохраняют позиции, а изменения происходят преимущественно внутри топ-20», — сказал Аскар Рахимбердиев.

Прогноз: дальнейшее замедление роста

По оценке авторов рейтинга, в 2026-2027 гг. темпы роста рынка SaaS могут снизиться до 15-20%. Среди факторов, которые будут влиять на динамику: насыщение ключевых сегментов; перераспределение долей между игроками; рост интереса к on-premise-решениям; изменение подходов к разработке и внедрению ПО.

«Период ускоренного роста SaaS в России фактически завершен. Рынок входит в фазу замедления, где ключевую роль будут играть масштаб, экономика продукта и способность удерживать клиентов. Для части игроков это означает неизбежное давление на рост и маржинальность», — сказал Аскар Рахимбердиев.

