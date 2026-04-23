«Островок» составил портрет владельца бизнеса по посуточной аренде жилья

Среднестатистический участник рынка посуточной аренды в России к 2026 г. управляет несколькими объектами размещения – от двух до пяти штук, и планирует увеличивать портфель, в продажах делает ставку на агрегаторы (ОТА). Такой портрет владельца бизнеса по посуточной аренде составили эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». За основу взяты результаты опроса владельцев и управляющих объектов краткосрочной аренды и аналитика рынка. За год предложение апартаментов и домов в России выросло на 67%. Об этом CNews сообщили представители «Островка».

Согласно проведенному исследованию, значительная часть участников рынка к началу 2026 г. управляет сразу несколькими объектами размещения: большинство уже работает с портфелями от двух до пяти объектов (почти 40%), а также от шести до 20 объектов (21%). Только 36% предпринимателей сдают один объект.

Примечательно, что многие участники опроса заявили о намерении масштабировать бизнес в 2026 г. До трети опрошенных рассчитывают взять в управление один-два новых объекта (31%), 8% – надеются на пять-шесть новых объектов в портфеле, другие 8% – от шести до 15.

При этом несмотря на рост конкуренции, рынок демонстрирует устойчивость по ключевым показателям эффективности. По итогам 2025 г. большинство представителей сегмента фиксировали стабильную или растущую загрузку своих объектов: около 30% сообщили о сохранении показателя на уровне 2024 года, еще 29% – о его росте.

Как отмечают эксперты, развитие бизнеса посуточной аренды происходит на фоне устойчивого спроса со стороны туристов. По данным «Островка», в 2025 г. на долю апартаментов, квартир и домов приходилась четверть всех состоявшихся бронирований (25%). Для сравнения, в 2024 г. этот показатель составлял 23%, а в 2023 г. – лишь 18%. В 2026 г. доля апартаментов, квартир и домов продолжает расти и на сегодняшний момент достигает 26%. При этом спрос на такие объекты размещения увеличился на 6% по сравнению с началом 2025 г.

Выстраивая стратегию продаж, значительная доля владельцев и управляющих объектов для посуточной аренды делают ставку на онлайн-площадки, включая OTA (сервисы бронирования). При этом до 78% участников отмечают, что агрегаторы для них – ключевой канал. Две трети опрошенных (62%) признаются, что увеличили долю сервисов бронирования в рамках своей стратегии в 2025 г., около 44% продолжат увеличивать продажи через онлайн-агрегаторы в 2026.

Рост интереса со стороны туристов сопровождается активным увеличением предложения на этом рынке. За год количество апартаментов, квартир и домов на платформе «Островка» увеличилось на 67%. В результате их доля в общем объеме предложения по России достигла 82%, тогда как к концу I квартала 2025 г. она составляла 72%. Для сравнения, рост предложения в отельном сегменте более ограниченный: число отелей пять звезд на платформе выросло на 10% год к году, четыре звезды – на 5%, три звезды – на 4%.

Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок»: «Сегмент посуточной аренды в России продолжает активно расти во многом за счет сохраняющегося дефицита классифицированного номерного фонда в большинстве российских регионов. Это открывает возможности для альтернативных форм размещения, которые быстрее масштабируются и гибче адаптируются под спрос. Сегодня на рынок приходит все больше предпринимателей: мы видим рост подключений как со стороны юридических лиц, так и со стороны физических лиц и самозанятых».

Ярослав Стригунов, эксперт в сфере краткосрочной аренды недвижимости: «Посуточная аренда сегодня – один из самых доступных способов входа в индустрию гостеприимства. В отличие от отельного бизнеса, она не требует крупных инвестиций и длительного запуска – достаточно одного подходящего объекта. При этом ключевая экономика строится на масштабе: если один объект – это просто дополнительный доход, то портфель из трех–пяти объектов уже позволяет выстраивать системное управление, а при дальнейшем росте – 10 объектов и более – повышать эффективность за счет маркетинга, операционных процессов».

Основным драйвером спроса на жилье для посуточной аренды выступают семьи с детьми. Владельцы и управляющие объектов размещения отмечают, что на этот тип гостей приходится существенная доля продаж (41%). В то время как в сегменте отелей этот показатель составляет в два раза меньше – лишь 19%.

По данным опроса, большинство представителей отрасли планируют инвестировать в улучшение технологического оснащения своих объектов размещения в 2026 г. Каждый десятый планирует внедрение технологий «умного дома», включая электронные замки, датчики движения, видеонаблюдение. Среди других направлений – обновление интерьеров (35%), частичный или полный ремонт (23%), добавление удобств для семей с детьми (10%), для туристов с животными (4%).