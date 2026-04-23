МТС расширила гигабитную сеть интернета в Казани

МТС объявила о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Казани. Доступ к фиксированному интернету на скорости до 1 Гбит/с получили жители крупных ЖК «Залесный Сити» в Кировском и ЖК «Гагаринский» в Ново-Савиновском районах города.

Гигабитная сеть МТС появилась в пяти домах ЖК «Залесный Сити» и двух многоэтажках «ЖК Гагаринский» в Казани. Обновленная сеть высокоскоростного домашнего интернета стала доступна жителям порядка 1,3 тыс. квартир в 1 и 2 корпусах дома №77В по улице Гагарина и в корпусах 1-5 дома №3 по улице Державина. Специалисты МТС установили здесь новое телеком-оборудование, высокая пропускная способность которого способна поддерживать стабильную скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи даже в период пиковых нагрузок.

«За прошлый год количество подключенных к фиксированной сети МТС в Татарстане домохозяйств увеличилось более чем в два раза по сравнению с предыдущим периодом. Для современного человека домашний интернет – проводник не только в мир досуга и развлечений, но и рабочий инструмент, канал коммуникации, а также образовательная платформа. Помимо этого, «гигабит» с высокими скоростями и стабильным соединением позволяет оснастить квартиру умными счетчиками электроэнергии, воды и тепла, датчиками открывания дверей и окон, системой видеонаблюдения и другими решениями для комфорта, экономии и безопасности», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.