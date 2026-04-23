МТС расширила гигабитную сеть интернета в Казани

МТС объявила о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Казани. Доступ к фиксированному интернету на скорости до 1 Гбит/с получили жители крупных ЖК «Залесный Сити» в Кировском и ЖК «Гагаринский» в Ново-Савиновском районах города.

Гигабитная сеть МТС появилась в пяти домах ЖК «Залесный Сити» и двух многоэтажках «ЖК Гагаринский» в Казани. Обновленная сеть высокоскоростного домашнего интернета стала доступна жителям порядка 1,3 тыс. квартир в 1 и 2 корпусах дома №77В по улице Гагарина и в корпусах 1-5 дома №3 по улице Державина. Специалисты МТС установили здесь новое телеком-оборудование, высокая пропускная способность которого способна поддерживать стабильную скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи даже в период пиковых нагрузок.

«За прошлый год количество подключенных к фиксированной сети МТС в Татарстане домохозяйств увеличилось более чем в два раза по сравнению с предыдущим периодом. Для современного человека домашний интернет – проводник не только в мир досуга и развлечений, но и рабочий инструмент, канал коммуникации, а также образовательная платформа. Помимо этого, «гигабит» с высокими скоростями и стабильным соединением позволяет оснастить квартиру умными счетчиками электроэнергии, воды и тепла, датчиками открывания дверей и окон, системой видеонаблюдения и другими решениями для комфорта, экономии и безопасности», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Другие материалы рубрики

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

Киберполиция России создала тест для проверки безопасности домашнего Wi-Fi

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

В российских самолетах Ту-214 начали ставить отечественные комплексы для доступа в интернет

Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера

ЦРУ создали «цифровых двойников» мировых лидеров, чтобы предсказать поведение их прототипов. Особо интересны Путин и Си Цзиньпин

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще