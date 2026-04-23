Каждый второй российский мужчина утверждает, что готов уйти в декрет вместо своей жены

Российских мужчин, потенциально готовых к роли папы в декрете, все больше. В опросе SuperJob приняли 1,6 тыс. трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, и представители 1 тыс. работодателей из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Количество мужчин, которые не исключают для себя возможности ухода в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, продолжает расти: 33% полностью готовы в случае необходимости, еще 17% скорее готовы. Таким образом, сегодня впервые с 2015 г. мы наблюдаем ситуацию, когда согласных и несогласных уйти в декрет поровну. Если в 2025 г. категорических противников было 34%, то в 2026 г. их 29%. Доля тех, кто скорее не согласился бы, также чуть снизилась — с 23 до 21%. Таким образом, суммарная доля негативных ответов (полное или вероятное нежелание брать декрет) уменьшилась до 50% против 57% годом ранее.

Согласно опросу представителей работодателей, за последний год случаи, когда в отпуск по уходу за ребёнком уходили мужчины, фиксировались в каждой шестой компании (17%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 329. Время проведения: 2 марта — 16 апреля 2026 г. Исследуемая совокупность: мужчины, состоящие в браке и планирующие детей, имеющие постоянную работу. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов