Разделы

Техника
|

Каждый четвертый россиянин пользуется iPhone

В 2026 г. доля смартфонов Apple среди устройств, зарегистрированных в мобильной сети «МегаФона», достигла 24%, сместив с первого места Xiaomi. В топе устройств по-прежнему остается iPhone 11. Среди Android-брендов уверенно растет популярность Tecno. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В начале 2026 г. в топ-10 смартфонов на сети одновременно представлены восемь моделей iPhone, включая как более ранние девайсы, так и актуальные флагманские версии. При этом флагман Apple 2019 г. — iPhone 11 — остается самым распространенным гаджетом, на втором месте iPhone 13, а тройку лидеров замыкает iPhone 15 Pro Max.

Xiaomi в 2026 г. оказался на второй строчке по популярности среди брендов смартфонов с долей в 23%. Один из самых используемых телефонов бренда — Xiaomi Redmi Note 13. На третьем месте расположился Samsung (19%) — Samsung Galaxy A12 оказался в топе устройств марки. Четвертую строчку занял Tecno, поднявшийся за год с шестого места. Realme, один из самых быстрорастущих брендов смартфонов, опустился в 2026 г. с четвертой позиции на пятую. Также в топ марок вошли Huawei, Infinix, Vivo и Oppo.

МегаФон

«Мы видим, что россияне все чаще выбирают гаджет одного бренда, привыкая к интерфейсу и функционалу. При этом пользователи не спешат обновлять девайсы сразу после выхода очередного флагмана, а предпочитают привычный комфорт, пропуская даже несколько поколений устройств. В салонах объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota клиенты могут выбрать идеальные для себя гаджеты из широкой линейки актуальных смартфонов — от базовых моделей до премиальных флагманов», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

