Разделы

|

Инфостарт отменил комиссию для авторов сообщества

Инфостарт отменил комиссию для авторов сообщества на платные консультации, внедрение и доработку собственных разработок.

Изменение принято на фоне ухудшения экономической ситуации и связано с необходимостью поддержать специалистов, которые участвуют в развитии Базы знаний . В условиях сокращения IT-бюджетов и снижения спроса на проектную работу для этой категории участников становится важнее возможность получать доход напрямую от своей экспертизы и опубликованных решений.

Теперь авторы сообщества могут без комиссии со стороны Инфостарт оказывать платные консультации, выполнять внедрение и доработку собственных решений. Предусмотрены прямые расчеты между сторонами и разрешен обмен контактами.

Для заказчиков создание заказа остается бесплатным. Оформить его можно через профиль участника сообщества или со страницы публикации в Базе знаний. Сначала заказ создается в приватном формате для выбранного исполнителя. Если ответа нет, он переводится в общий доступ и становится доступен для откликов на Бирже заказов. Если задача предполагает конкурсный формат, открытый запрос на доработку можно разместить сразу со страницы публикации разработки.

Фактически речь идет о том, что материалы, опубликованные в Базе знаний, теперь могут напрямую использоваться как основание для консультаций, внедрений и проектной работы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Показать еще

Показать еще