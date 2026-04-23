DWDM-оборудование российской компании VPG LaserONE прошло испытания по сценарию «Чужая длина волны» на магистральной сети «Ростелеком»

Российский производитель магистрального DWDM-оборудования компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и оператор «Ростелеком» успешно протестировали платформу «Горизонт» на действующей магистральной оптической сети связи протяженностью более 2 тыс. км. Испытания подтвердили стабильную работу при организации каналов со скоростью 100 Гбит/с и полную совместимость с существующей технической инфраструктурой. Об этом CNews сообщил представитель VPG LaserONE.

DWDM-платформа «Горизонт» предназначена для применения на региональных и сверхдлинных магистральных волоконно-оптических сетях связи. Система работает на расстояниях свыше 500 км без узлов промежуточного усиления и позволяет строить высоконадежные сети со сложной кольцевой и смешанной топологиями. Испытания проводились по сценарию «Чужая длина волны» (Alien Wavelength).

Проверку провели инженеры VPG LaserONE, «РТК-Сервиса» и эксперты R&D-управления опорных и транспортных сетей «Ростелекома». По результатам испытаний специалисты оператора подтвердили соответствие технического уровня оборудования DWDM-платформы «Горизонт» производства VPG LaserONE высоким предъявляемым требованиям и определили ключевые направления дальнейшего взаимодействия компаний.

«"Ростелеком” продолжает работы совместно с отечественными производителями оборудования связи по его доработке до уровня импортных аналогов. Цель – снижение зависимости от иностранных вендоров и импортозамещение критической инфраструктуры. Результаты тестирования показывают, что развитие функционала и надежности отечественного оборудования поступательно движется в направлении импортных аналогов», – сказал Сергей Онянов, заместитель президента – председателя правления «Ростелекома».

«Платформа “Горизонт” – полностью отечественное решение: от архитектуры до программного обеспечения. Тест на реальной линии “Ростелекома” показал, что мы не просто догнали мировые стандарты, но предлагаем решения, адаптированные под специфику российских сетей. Испытание платформы “Горизонт” стало логичным этапом сотрудничества наших компаний. Мы готовы обеспечить потребности российского рынка в качественном DWDM-оборудовании российского производства», – отметил Руфат Криман, руководитель отдела продаж телеком VPG LaserONE.

«Тестирование оборудования VPG LaserONE началось в нашей лаборатории еще в прошлом году. Полевые испытания на действующей сети оператора показали стабильную работу оборудования. Высокая динамика развития продукта позволяет нам рассчитывать на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство», – сказал Александр Кастрыкин, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре «РТК-Сервис».