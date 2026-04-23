Что объединяет поколения: в этом году пенсионеры планируют летние поездки на поездах в 3,3 раза чаще

По данным Ozon Travel, в этом году российские туристы проявляют яркий интерес к железнодорожным путешествиям по России. Спрос на ранние бронирования билетов на поезда этим летом у людей старше 65 лет год к году вырос в 3,3 раза, у молодых людей (25–35 лет) — в 2,2 раза, а у россиян предпенсионного возраста — почти в два раза чаще. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Внутренний туризм: от оздоровительных поездок до комбинированного отдыха

В топе быстро набирающих популярность железнодорожных направлений у поколения 65+ — культурно-туристические и оздоровительные маршруты. Этим летом помимо классических направлений Москва-Санкт-Петербург (ранние бронирования по этому направлению год к году выросли в 3,5 раза), и Нижний-Новгород-Москва (рост в 3 раза), востребованы направления Москва-Воронеж, Москва-Казань, Москва-Новороссийск и Москва-Ессентуки (рост в два раза). Однако в Минеральные воды пенсионеры отправятся на самолете (рост ранних бронирований авиабилетов в 1,6 раз).

Туристы предпенсионного возраста будут сочетать культурный отдых с пляжным. Рекордно вырос спрос на железнодорожные маршруты Ярославль-Санкт-Петербург (рост год к году в 33 раза) и Москва-Казань (рост в пять раз), а для отдыха у моря на поезде отправятся по направлению Москва-Анапа (рост в девять раз). В то же время, ранние бронирования авиабилетов показывают, что летом у россиян 55+ популярным будет и Сочи: в частности, рейсы по направлению Уфа-Сочи показывают рост спроса почти в два раза.

В топе направлений, которые стали заметно востребованнее среди молодых людей — большие города и российские пляжи. Бронирования железнодорожных билетов по маршруту Анапа-Москва выросли более чем в три раза, а Москва-Санкт-Петербург — в два раза. На юг полетят и самолетом — спрос на летние рейсы по направлению Уфа-Сочи увеличился почти в три раза, а на маршрут Санкт-Петербург-Сочи — в два раза.

Разные страны для разных поколений

Этим летом многие пенсионеры откроют для себя Батуми, Тбилиси и Ереван, которые сочетают мягкий климат, культурную близость и развитую санаторную базу. Спрос на ранние бронирования авиабилетов среди россиян 65+ год к году по этим направлениям вырос сильнее всего — почти в 16 раз, 14 раз и четыре раза соответственно.

Поколение 55-65 лет делает ставку на классический зарубежный отдых. Лидером по росту спроса остается Турция: ранние бронирования на рейсы Москва-Стамбул увеличились в шесть раз, а Москва-Анталья — почти в пять раз. Популярна и Грузия — направление Москва-Батуми показало рост более чем в пять раз.

Молодежь стремится к новым впечатлениям и поддерживает долгоиграющий тренд на Азию. Рекордно растут запланированные поездки в Китай: спрос на перелеты Москва-Шанхай увеличился почти в 21 раз.