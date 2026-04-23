Банк «Русский Стандарт»: в I квартале 2026 г. сумма покупок через СБП выросла на 28%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). По данным эквайринговой сети банка, интерес россиян к СБП неуклонно растет. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Так, в I квартале 2026 г. общая сумма покупок выросла на 28% относительно аналогичного периода 2025 г. и на 60% относительно I квартале 2024 г.

А общий средний чек такого платежа в I квартале 2026 г. составил 1 101 руб. Он снизился относительно данных годом ранее, когда был 1 574 руб.

В I квартале 2026 г. в число популярных категорий трат в зависимости от количества платежей через СБП вошли супермаркеты (568 руб.), быстрое питание (762 руб.) и маркетплейсы (1 755 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены данные по всем покупкам через СБП по картам всех банков в эквайринговой сети Банка «Русский Стандарт» в I квартале 2026 и 2025 гг.