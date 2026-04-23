81% горнодобывающих компаний внедряют цифровые решения фрагментарно, комплексный подход остается редкостью

Все опрошенные компании используют цифровые технологии в своих производственных процессах. Большинство (81%) внедряют цифровые технологии фрагментарно и только у одной пятой части предприятий цифровизация носит комплексный характер. При этом участники рынка подчеркивают значительно больший эффект от сквозной интеграции, чем от точечного повышения эффективности. К такому выводу пришли аудиторско-консалтинговая компания Kept и ГК «Цифра». Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Эксперты опросили представителей сектора и выяснили, как компании реализуют проекты цифровизации, сколько готовы инвестировать в технологии, какие решения уже работают и какие проекты запланированы до 2030 г. Среди наиболее востребованных решений — диспетчеризация (81%), ИИ-советчики (76%), интеграционные платформы (75%), ГГИС (68%) и предиктивные технологии обслуживания оборудования (65%).

Несмотря на то, что собственная разработка часто дороже, 46% компаний развертывают цифровые решения с помощью внутренних ИТ-подразделений и лишь 24% организаций доверяют внедрение внешним интеграторам. Большинство игроков в отрасли отмечают, что цифровые решения, создаваемые в их собственных компаниях, используются только для внутренних целей. Это связано с тем, что их вывод на рынок требует значительных инвестиций и времени. Сами разработки часто глубоко адаптированы под конкретные производственные процессы и потому слабо тиражируются, а также могут содержать уникальные модели и наработки, формирующие конкурентное преимущество.

В ситуации непростого периода для горнодобывающей отрасли, почти половина опрошенных компаний (49%) сохранила в 2026 г. объем инвестиций в цифровые проекты на уровне 2025 г., 25% организаций увеличили бюджет, остальные снизили. Основным ограничением является недостаток свободных финансовых ресурсов для реализации новых проектов.

68% респондентов не планируют вкладываться в новые цифровые проекты, концентрируясь на поддержке существующих. Только 5% намерены развивать новые дорогостоящие инициативы.

56% отраслевых игроков тратят на цифровизацию менее 2% от выручки и только 12% компаний инвестируют более 5%. При ограниченных ресурсах предприятия выбирают не стратегические инновации, а относительно недорогие проекты для решения текущих задач. Главные стимулы цифровизации — наличие прямых проблем и успешный опыт внедрения с подтвержденным эффектом у конкурентов.

Почти половина опрошенных горнодобывающих компаний (46%) финансирует внедрение цифровых технологий за счет инвестиционной программы. Доля OPEX-финансирования — у 27%. Еще 17% респондентов не готовы инвестировать в решения без подтвержденной эффективности и используют модель расчетов success fee.

53% проектов окупаются от полугода до двух лет. Предприятия чаще предпочитают стратегию «быстрых побед» и проекты с измеримым эффектом в короткие сроки. Только пятая часть компаний реализует стратегические инициативы со сроком окупаемости более трех лет.

«В ходе цифровизации компании стремятся удовлетворить текущие потребности предприятия, устранить риски остановки производства, уложиться в бюджет, а также обеспечить долгосрочное развитие активов и их рентабельность. В приоритете доступные, зрелые технологии, которые уже доказали свою эффективность и безопасность на этапе эксплуатации», — отметил Игорь Коротецкий, партнер Kept, руководитель департамента инжиниринга.

«Результаты нашего исследования показывают, что в целом рынок движется в сторону более прагматичной цифровизации: приоритет отдается проектам с понятной экономикой, коротким сроком окупаемости и возможностью тиражирования. Стимулом к запуску таких инициатив, как правило, становятся либо конкретные производственные задачи, требующие повышения эффективности, либо успешный опыт внедрения технологий у других игроков рынка с подтвержденным экономическим эффектом. Именно такие решения в ближайшие годы будут определять темпы и качество трансформации отрасли», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.