VisionLabs запускает направление решений для работы с контентом

Российский разработчик технологий компьютерного зрения VisionLabs представил прототип решения для определения копий видео. Сервис поможет проверять контент на плагиат, выявлять пиратский контент, автоматизировать премодерацию, проверять актуальность видео и оптимизировать хранилище за счет определения задвоенных файлов. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Пользователю достаточно загрузить два файла или две ссылки на видео, и модель ответит, есть ли среди них дубликат. Решение работает даже на модифицированном контенте: если видео отзеркалено или обрезано, с водяными знаками или намеренно ухудшенного качества.

При этом модель не определяет, какое видео было создано первым и не ищет сам первоисточник. Дальнейшие действия на стороне пользователя: можно удалить дубль для освобождения хранилища, заблокировать пиратский контент или отправить жалобу на него.

Еще один новый сервис — генератор цифровых аватаров для записи лекций и любых роликов. Он синхронизирует лицо говорящего с произносимой речью с помощью технологии lip sync. Звуковая дорожка при этом может быть любой, в том числе с применением синтеза речи.

Сервис позволяет создавать видео без студий, съемок и спикеров, озвучивать ролики на разных языках, создавать виртуальных ассистентов для поддержки и продаж, ускорять запуск рекламных кампаний. Решение уже доступно бизнесу для тестирования.

Оба решения можно будет развернуть в облаке или на базе собственной инфраструктуры в закрытом контуре.

Также VisionLabs исследует другие направления работы с видео: генерацию описаний и выявление ключевых событий на видео.

«Мы видим растущий спрос на ИИ-решения со стороны всех, кто занимается контентом: онлайн-кинотеатров, киностудий, стриминговых платформ, новостных ресурсов, блогеров. Использование таких инструментов позволяет снизить затраты как на производство контента, так и на инфраструктуру — в случае с видеофайлами это объемы в тысячи гигабайт, и каждый дубль кратно увеличивает ресурсы, необходимые для хранения контента», — сказала Татьяна Дешкина, директор портфеля продуктов VisionLabs.

