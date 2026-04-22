Selectel объявил о запуске собственного высокопроизводительного ИИ-сервера

Selectel, провайдер ИT-инфраструктуры , представил новый высокопроизводительный сервер для ИИ-задач. Решение разработано по принципу сбалансированной архитектуры: наравне с мощными графическими ускорителями сделан акцент на оптимизации взаимодействия процессора, памяти и проводников данных. Это позволяет обеспечить стабильную производительность при длительных нагрузках и снизить задержки в выводе результатов моделей, что является критическим параметром для бизнес-приложений, работающих в реальном времени. Поэтому разработка будет актуальна для бизнеса, чьи продукты и сервисы зависят от мгновенного и надежного ответа ИИ. ИИ-сервер уже доступен для аренды в Selectel, а также для покупки и локального развертывания LLM. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

ИИ-сервер Selectel — это 8U-серверная платформа для высокопроизводительных вычислений, инференса, аналитики и других задач компаний, внедряющих ИИ в свои продукты и сервисы. Сервер включает собственную материнскую плату с поддержкой двух процессоров Intel Xeon 6 и возможностью установки до 8 ТБ оперативной памяти DDR5. Решение рассчитано на установку до 16 графических ускорителей, что обеспечивает высокую плотность вычислений и масштабируемость. Система хранения включает 12 слотов для NVMe/SAS/SATA-накопителей и два M.2 PCIe Gen5 (самое современное пятое поколение интерфейса подключения SSD-накопителей со сверхвысокой скоростью передачи данных), обеспечивая быстрый доступ к данным. Для эксплуатации в дата-центре предусмотрена надежная система охлаждения с 12 вентиляторами, семью блоками питания (пять для GPU, два для платы), удаленное управление и встроенный аппаратный чип безопасности TPM 2.0. Это делает решение подходящим для корпоративных и отраслевых задач, требующих стабильности, безопасности и локального размещения.

Новый ИИ-сервер ориентирован на компании, для которых искусственный интеллект становится стратегическим элементом бизнеса: крупные организации в сфере финансов, телекома, ритейла, логистики и промышленности, внедряющие ИИ не только в свои продукты и сервисы, но и в собственные бизнес-процессы — от автоматизации клиентской поддержки до оптимизации логистических цепочек, где критичны стабильность, скорость и предсказуемость. AI-cервер подойдет под нагрузки работы внутренних команд, которые отвечают за запуск и масштабирование ИИ-инициатив — от первых пилотных проектов до готовых решений, работающих на тысячи пользователей.

«Запуск нового AI-сервера является частью стратегии Selectel по формированию собственного портфеля серверных решений, включая специализированные инфраструктурные продукты для задач в сфере ИИ. Новая аппаратная платформа обеспечит стабильную, быструю и предсказуемую работу AI-моделей в реальных условиях с полным контролем над данными и производительностью», — сказал Дмитрий Шиченко, руководитель отдела разработки встроенных систем Selectel.

С 2020 г. Selectel инвестировал около 3,6 млрд руб. в развитие экосистемы инфраструктурных решений для работы с искусственным интеллектом. Компания убеждена в дальнейшем фундаментальном росте рынка ИИ в России и мире, поэтому планирует продолжать инвестировать в это направление. До 2031 г. Selectel планирует направить еще 10 млрд руб. на специализированное оборудование для работы с ИИ, строительство и эксплуатацию дата-центров, а также в R&D — в развитие Inference-платформы и других платформенных сервисов.