РТК-ЦОД обновил решения экосистемы «Базис», формирующие инфраструктурный слой «Облака КИИ»

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, реализовал плановые мероприятия по масштабному обновлению ПО компании «Базис», развернутому в дата-центрах компании. Обновленные решения Basis Dynamix и Basis Virtual Security являются основой «Облака КИИ» — первого на российском рынке защищенного облака, построенного на отечественных решениях. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД.

Проведенные инженерами РТК-ЦОД работы включали установку сертифицированных обновлений для платформы управления динамической инфраструктурой Basis Dynamix (до версии 4.3) и средства защиты виртуальных сред Basis Virtual Security (до версии 3.4). В результате заказчикам «Облака КИИ» стал доступен ряд новых возможностей: гибкое управление размером хранилища, перемещение виртуальных машин между узлами средствами платформы для балансировки нагрузки, новые функции межсетевого экрана, в том числе управление его политиками, и многое другое.

«Мы были первыми, кто в конце 2024 г. предложил государственным организациям и крупному бизнесу защищенную облачную инфраструктуру, построенную полностью на российских решениях. Но на этом рынке мало быть первым, нужно быть лидером — а это значит постоянно расширять спектр предлагаемых заказчикам возможностей и поддерживать качество оказываемых услуг. Первую задачу нам помогает решать платформа Basis Dynamix, лидер на рынке серверной виртуализации, а вторую – слаженная работа инженерных команд «РТК-ЦОД» и «Базиса», — отметил Алексей Суравикин, директор продуктового офиса РТК-ЦОД.

Примененные в продукте технологии внесены в реестр Минпромторга, а программное обеспечение — в реестр Минцифры. Безопасность и соответствие площадок «Облака КИИ» требованиям Приказа ФСТЭК России №239 подтверждаются аттестатами соответствия, которые распространяются на всю облачную платформу и позволяют размещать в облаке объекты КИИ до второй категории значимости, государственные информационные системы первой категории и работать с персональными данными до первого уровня значимости включительно.