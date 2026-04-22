РТК-ЦОД обновил решения экосистемы «Базис», формирующие инфраструктурный слой «Облака КИИ»

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, реализовал плановые мероприятия по масштабному обновлению ПО компании «Базис», развернутому в дата-центрах компании. Обновленные решения Basis Dynamix и Basis Virtual Security являются основой «Облака КИИ» — первого на российском рынке защищенного облака, построенного на отечественных решениях. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД.

Проведенные инженерами РТК-ЦОД работы включали установку сертифицированных обновлений для платформы управления динамической инфраструктурой Basis Dynamix (до версии 4.3) и средства защиты виртуальных сред Basis Virtual Security (до версии 3.4). В результате заказчикам «Облака КИИ» стал доступен ряд новых возможностей: гибкое управление размером хранилища, перемещение виртуальных машин между узлами средствами платформы для балансировки нагрузки, новые функции межсетевого экрана, в том числе управление его политиками, и многое другое.

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней
«Мы были первыми, кто в конце 2024 г. предложил государственным организациям и крупному бизнесу защищенную облачную инфраструктуру, построенную полностью на российских решениях. Но на этом рынке мало быть первым, нужно быть лидером — а это значит постоянно расширять спектр предлагаемых заказчикам возможностей и поддерживать качество оказываемых услуг. Первую задачу нам помогает решать платформа Basis Dynamix, лидер на рынке серверной виртуализации, а вторую – слаженная работа инженерных команд «РТК-ЦОД» и «Базиса», — отметил Алексей Суравикин, директор продуктового офиса РТК-ЦОД.

Примененные в продукте технологии внесены в реестр Минпромторга, а программное обеспечение — в реестр Минцифры. Безопасность и соответствие площадок «Облака КИИ» требованиям Приказа ФСТЭК России №239 подтверждаются аттестатами соответствия, которые распространяются на всю облачную платформу и позволяют размещать в облаке объекты КИИ до второй категории значимости, государственные информационные системы первой категории и работать с персональными данными до первого уровня значимости включительно.

Другие материалы рубрики

Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы

Власти оштрафовали знаменитый Курчатовский институт на 300 миллионов за задержку создания чипа на замену Intel

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Вместо курток и сумочек. Wildberries создал собственного «убийцу» бежавшей из России Jira

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще