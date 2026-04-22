Российские туристы в Таиланде теперь могут платить через «Сбер» по QR‑коду

Российские туристы в Таиланде получили привычный и быстрый способ оплаты: «Сбер» запустил возможность покупок QR-кодом. Теперь, чтобы купить сувениры, поужинать в ресторане или заплатить за такси, достаточно открыть приложение «СберБанк Онлайн» и отсканировать QR-код. QR-платежи принимаются более чем в 6 млн торговых точек по всей территории Таиланда. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать “Thai QR” в «СберБанк Онлайн». При оплате на экране приложения отображается сумма в тайских батах и российских рублях.

Для оплаты на Android и iOS необходима версия приложения, вышедшая в июне 2025 г. и позже (для Android – версия с 16.10, на iOS – версия с 17.0). Версию «СберБанк Онлайн» можно посмотреть в разделе «Настройки» -> «О приложении».

Только за I квартал 2026 г. количество оплат клиентами «Сбера» по зарубежным QR-кодам выросло в 5 раз в сравнении с оборотом за весь 2025 г. Ежемесячно более 100 тыс. клиентов банка совершают покупки таким образом.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026
CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

Страны Азии становятся всё более популярными для оплаты по QR-кодам среди россиян. Это связано с массовым распространением QR-платежей и большим туристическим потоком. Абсолютным лидером в этом направлении является Вьетнам. Банк запустил оплату по QR-кодам там в IV квартале 2025 г.

Таиланд стал уже 11 страной, где клиенты «Сбера» могут не беспокоиться о наличных и пользоваться оплатой по QR.

Другие материалы рубрики

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Власти: Уголовная ответственность для дропперов - не решение проблемы. Нужно менять подходы

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов

Приложения российских банков кишат «дырами». Их тысячи, и это только начало

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще