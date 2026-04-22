«Неоскан» представила двухпроекционный интроскоп 6550D для аэропортов, вокзалов и станций

В ассортименте досмотрового оборудования «Неоскан» появился двухпроекционный интроскоп 6550D, предназначенный для проверки багажа, ручной клади и других предметов на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Об этом CNews сообщил представитель компании «Армо-Системы».

Установка оснащена двумя рентгеновскими генераторами напряжением 160 кВ и встроенными интеллектуальными функциями анализа изображений, что обеспечивает высокую эффективность досмотра при интенсивном пассажиропотоке. Система дополнительно оборудована камерами видеонаблюдения для контроля зоны досмотра и рабочим местом оператора с двумя мониторами со встроенными средствами аутентификации.

Данный рентгенотелевизионный интроскоп «Неоскан» имеет сертификат соответствия ПП РФ №969 для технических средств обеспечения транспортной безопасности, при этом сочетает компактные габариты с увеличенной высотой туннеля 500 мм. Кроме того, масса интроскопа не превышает 800 кг, что облегчает транспортировку и размещение оборудования на объекте.

Повышенная эффективность досмотра достигается за счет использования данной двухпроекционной рентгенотелевизионной системы с двумя генераторами напряжением 160 кВ. Формирование изображения объекта одновременно в двух ракурсах позволяет оператору быстрее анализировать содержимое багажа и снижает вероятность пропустить опасный предмет. При этом данный рентгенотелевизионный интроскоп имеет проникающую способность (по стали) до 34 мм, а разрешающую – до 40 AWG, что в сочетании с двумя проекциями сканирования обеспечивает уверенное обнаружение даже небольших объектов внутри плотных предметов.

Интеллектуальные функции анализа изображений реализованы с использованием алгоритмов ИИ, позволяющих автоматически распознавать на рентгеновских изображениях до 35 основных типов запрещённых и потенциально опасных предметов. Дополнительно рентгенотелевизионный интроскоп поддерживает функцию искусственного наложения изображений запрещённых объектов на изображение багажа, что используется для обучения операторов и повышения эффективности их подготовки. Для защиты системы в интроскопе предусмотрена аутентификация операторов по отпечаткам пальцев или распознаванию лица, а также стандартная авторизация по паролю.

Контроль самого процесса досмотра обеспечивается комплексом из пяти видеокамер, две из которых установлены на входе в туннель, две – на выходе, а ещё одна расположена на рабочем столе оператора. Камеры позволяют отслеживать перемещение багажа по конвейеру и контролировать связку «пассажир – багаж», что помогает предотвращать подмены и разбирать спорные ситуации. При этом рентгенотелевизионный интроскоп поддерживает архивирование рентгеновских изображений и видеоданных досмотра с хранением архива не менее 30 суток на накопителе ёмкостью до 4 ТБ.

Высокая производительность установки обеспечивается конструкцией интроскопа и применением современной электроники для обработки изображений. Так, в состав комплекса входит непосредственно рентгенотелевизионный интроскоп с конвейерной лентой, скорость которой регулируется в диапазоне 0,2–0,4 м/с, а также рабочий стол оператора с двумя встроенными ЖК-мониторами. Рентгенотелевизионная система рассчитана на круглосуточную эксплуатацию без разогрева и технологических перерывов, что особенно важно для объектов транспортной инфраструктуры с интенсивным пассажиропотоком.

Новые рентгенотелевизионные интроскопы 6550D уже доступны для заказа в компании «Армо-Системы».