Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС усилила сеть LTE для воронежских спортсменов школы олимпийского резерва им. Дмитрия Саутина

МТС обновила сеть LTE на набережной Воронежа в районе школы олимпийского резерва по прыжкам в воду им. Д. Саутина. Установка телеком-оборудования рядом со спортивным объектом улучшила голосовую связь и увеличила скорость передачи данных на 25% на территории школы, прилегающей местности и в акватории Воронежского водохранилища. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая базовая станция МТС расширила пропускную способность сети и повысила скорость мобильного интернета не только для воспитанников школы и тренерского состава, но и для тех, кто занимается спортом или отдыхает на участке акватории Воронежского водохранилища у спортивного объекта. Для спортсменов и тренеров школы, а также гребцов на байдарках и каноэ это означает возможность делать, пересылать и оперативно просматривать видеозаписи для разбора техники, связываться с коллегами и службами поддержки при необходимости. Отдыхающие на лодках и катерах в теплое время года смогут вести прямые эфиры, делиться с друзьями в социальных сетях фото и видео.

«Школа имени Дмитрия Саутина – знаковое место для воронежского спорта: здесь тренируются будущие чемпионы. И мы рады, что инфраструктура МТС помогает им в ежедневной работе, обеспечивая надежную связь и доступ к цифровым сервисам для достижения новых высот. Современный спорт – это не только физическая подготовка, но и данные, аналитика, обратная связь, поэтому МТС продолжает развивать покрытие в ключевых точках спортивной и социальной инфраструктуры, поддерживая самых активных жителей региона. В прошлом году мы обеспечили LTE-связью центр «Дубрава» в Новоусманском районе, чтобы лыжники, легкоатлеты и участники «Лыжни России» всегда оставались на связи», – отметил директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

Проведенная модернизация сети положительно отразилась и на качестве связи у жителей близлежащих домов: новых многоквартирных зданий по улицам Набережная и Димитрова, а также частных домовладений по улицам Красногвардейца Зубрилова, Перекопской и в Колхозном переулке. Теперь воронежцы могут пользоваться мобильным интернетом с высокой скоростью загрузки приложений, стабильным видеопотоком и уверенным соединением даже в часы пик.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

