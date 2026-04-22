Metrika42 предоставляет возможность заранее замечать замедление критичных операций в «1С:ERP»

Компания Efsol реализовала практический сценарий проактивного контроля за скоростью выполнения критичных операций в «1С:ERP» для крупного клиента – российского поставщика материалов и оборудования для стоматологов и зубных техников. Сценарий реализован за счет правильного использования уже существующего функционала APDEX-профилей в продукте мониторинга «1С» (Metrika42). Об этом CNews сообщил представитель Efsol.

В рамках проработки кейса эксперты Efsol рассмотрели ситуацию, типичную для компаний с высокой операционной нагрузкой на «1С». У клиента практически все ключевые действия в системе выполнялись медленно: поиск, проведение документов, создание на основании и работа с заказами. В частности, при оформлении документов по отгрузке в журнале «Документы продаж к оформлению» формирование занимало от двух до семи минут, а при подборе номенклатуры база могла зависать на 10–30 секунд. Для бизнеса это означало не просто технический дискомфорт, а прямое торможение обработки заказов и отгрузок товара.

Именно в таких сценариях особенно важен не общий контроль «система работает медленно», а понимание, какие конкретно операции «1С» деградируют, насколько это критично и когда проблема начинает затрагивать бизнес-процесс. Мониторинг Metrika42 позволил достичь такого понимания за счет наглядной группировки данных и оповещений о падении производительности по пользовательским операциям «1С» с документами, обработками, отчетами и справочниками — то есть по тем действиям, которые напрямую влияют на повседневную работу сотрудников. При этом из анализа исключается служебная активность, в том числе фоновые задания, выполняемые от имени технических пользователей.

Практическая ценность такого подхода заключается в том, что ИТ-команда начинает видеть не усредненную картину по базе «1С», а реальное состояние критичных пользовательских сценариев.

Отдельный акцент сделан на корректной настройке целевого времени для ключевых операций «1С». По умолчанию стандартные значения не всегда отражают реальную норму для конкретной компании, поэтому формально рассчитанный APDEX может быть мало полезен для практической оценки производительности. В Metrika42 рекомендуется задавать целевое время исходя из реального пользовательского ожидания: например, проведение документов — около трех секунд, открытие форм — около одной секунды, формирование простых отчетов — около пяти секунд, а сложных — индивидуально, в зависимости от сценария.

Для бизнеса это важно по очень простой причине: без реалистичных порогов трудно отличить действительно опасное замедление от формального отклонения. После настройки корректного целевого времени компания получает более реалистичную оценку состояния системы. Это позволяет отслеживать именно те ситуации, которые уже начинают влиять на скорость обработки заказов, подготовку документов и выполнение отгрузок, а не тратить ресурсы на второстепенные колебания.

Еще один ключевой сценарий, который был показан клиенту, — настройка оповещений о деградации отдельных профилей. После того, как для критичных операций заданы адекватные целевые значения, Metrika42 позволяет включить уведомления в мессенджер. Такой подход дает возможность узнать о замедлении ключевых процессов еще до того, как сотрудники начнут массово жаловаться на работу системы.

Для компании с активной работой в «1С» это означает более раннюю реакцию на проблемы, сокращение времени простоя и снижение риска срыва операционных процессов. Раньше ИТ-служба узнавала о проблеме в момент, когда последствия уже заметны бизнесу: заказ оформляется дольше обычного, документ проводится несколько минут, отгрузка тормозится. Теперь появляется возможность отреагировать до того, как замедление перерастет в инцидент, влияющий на клиентов, складскую обработку и ежедневную работу команды.

В Efsol подчеркивают, что такие APDEX-профили — это не разовая настройка, а удобная база для дальнейшей адаптации мониторинга Metrika42 под специфику компании. Организация может самостоятельно выделять наиболее важные для себя операции, задавать для них целевое время и включать отдельные сценарии оповещения. Для дистрибьюторской компании это особенно актуально: в фокус можно вынести именно те операции, от которых зависит скорость обработки заказов, движение товаров и стабильность ключевых внутренних процессов.

«В этом кейсе для клиента было важно не просто увидеть, что «1С» в целом работает медленно, а понять, какие именно пользовательские действия тормозят бизнес и как начать контролировать их системно. APDEX-профили позволяют связать технический мониторинг с реальными операциями — оформлением заказов, проведением документов, подготовкой к отгрузке — и заранее видеть моменты, когда производительность начинает ухудшаться», — отметил руководитель продукта Metrika42 Денис Пахомов.