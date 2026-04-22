Меньше хамов, больше мэтчей: «Мамба» научила алгоритм замечать «красные флаги»

«Мамба» обновила систему рекомендаций. Алгоритм перестал игнорировать негативный опыт пользователей и теперь опирается не только на совпадения пожеланий, но и на особенности переписки. Другими словами, токсичные, хамоватые и другие не самые приятные персонажи будут появляться в ленте реже. Об этом CNews сообщили представители «Мамба».

Как было раньше

Прежде алгоритм фокусировался в основном на позитивных критериях совместимости и фильтрах, которые выставлял сам пользователь. Рост совпал, цель одна, город тот же, увлечения схожи - лови рекомендацию. Профиль мог выглядеть идеально, но в переписке впечатление иногда менялось. В итоге лента была полна анкет, которые подходят «на бумаге», но позже могут стать источником токсичных историй для обсуждения с подругами.

Что изменилось

Теперь модель отслеживает и «красные флаги»: дизлайки, причины жалоб на профили в саппорт, взаимные блокировки, конфликтные диалоги – все это снижает приоритет профиля в показах. Чем больше негативных сигналов, тем реже человек мелькает в чужих лентах. И наоборот: вежливые, активные, открытые к общению пользователи получают дополнительный буст.

Как получить от этого максимум

Специально ничего настраивать не нужно – система работает сама. Но чем активнее человек пользуется приложением, тем точнее алгоритм понимает его запросы. Лайки и дизлайки, переписки, блокировки – все это помогает системе понять, кого вы ищете, а кого — нет. Эффект накапливается: чем больше данных, тем лучше результат.

Если человек пришел за легким флиртом, но впоследствии передумал и захотел серьезных отношений, модель заметит изменения в поведении и перестроится. Она ориентируется на то, что пользователю актуально сейчас, а не на информацию полугодичной давности.

Обновление доступно всем бесплатно. Личные данные никуда не передаются — алгоритм работает только с тем, что происходит внутри приложения.

По словам разработчиков «Мамбы», эти улучшения не предел: команда планирует и дальше развивать рекомендательную систему.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

