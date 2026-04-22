Каждая вторая семья нанимает репетиторов для выпускников школ. Средние расходы по стране — 5—6 тысяч рублей в неделю

На репетиторов, готовящих школьников к ОГЭ и ЕГЭ, родители сегодня тратят в среднем 5—6 тыс. руб. в неделю. В опросе SuperJob приняли участие 3000 родителей учеников 7—11 классов из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Чем старше ребенок, тем выше потребность в репетиторах. Их услуги оплачивают 30% семей учеников 7—8 классов, 50% родителей 9-классников и 55% родителей учащихся 10—11 классов.

Ученикам 7—8 классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре и геометрии, английском языку, русскому и литературе, физике, информатике. Средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия составляют 4,3 тыс. руб., что на 8% больше, чем годом ранее, и на 54% больше, чем в 2021. Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными направлениями ожидаемо являются обязательные экзаменационные дисциплины — алгебра и геометрия, русский язык и литература. Среди предметов по выбору в топе укрепились английский язык, физика и информатика (в 9 классах в число популярных дисциплин также входит химия). Расходы семей на репетиторов для 9-классников выросли до 5,1 тыс. руб. в неделю (+13% за год и 70% за 5 лет). На подготовку к ЕГЭ родители старшеклассников сейчас тратят в среднем 6,3 тыс. руб. в неделю (+9% за год и 80% за пять лет).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 530. Время проведения: 2 марта — 14 апреля 2026 г. Исследуемая совокупность: родители учеников 7—11 классов. Размер выборки: 3 тыс. респондентов.

Другие материалы рубрики

Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов

В британский суд подан иск на 2 миллиарда к Microsoft из-за завышения цен

CNews установил новый рекорд посещаемости — месячная аудитория выросла до 6,4 млн человек

Приложения российских банков кишат «дырами». Их тысячи, и это только начало

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще