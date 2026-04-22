Fix Price развивает обучение работе с цифровыми системами

Сеть Fix Price активно реализует программы корпоративного обучения в области искусственного интеллекта и автоматизации бизнес-процессов. С начала 2026 г. компания провела серию тренингов по работе с платформой n8n – инструментом, который помогает автоматизировать рутинные задачи. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

В 2026 г. около 27% офисных сотрудников Fix Price Россия прошли курсы по работе с цифровыми системами и ИИ в своей повседневной деятельности. Тренинги показали свою востребованность и актуальность: они объединили специалистов из разных отделов офиса ПАО «Фикс Прайс» – ИT, HR, специалистов по категорийному менеджменту и многих других.

С апреля 2026 г. компания расширяет программу обучения практическому применению искусственного интеллекта – стартует новый цикл тренингов, посвященных продвинутым методам промпт-инжиниринга.

«AI-технологии сегодня приносят практическую пользу в самых разных профессиональных сферах. Они позволяют сокращать рутинные операции, быстрее обрабатывать большие массивы данных, выявлять скрытые закономерности и прогнозировать результаты. Очевидно, что такие возможности приносят реальную пользу бизнесу и сотрудникам, а значит, знания в этой области становятся все более востребованными», – Александр Цуканов, старший бизнес-тренер Fix Price.

В 2025 г. Компания расширила число программ корпоративного обучения более чем на 31%. В марте 2026 г. сеть совместно со Сбербанком провела масштабный ИИ-воркшоп, посвященный применению генеративного искусственного интеллекта в операционной деятельности розничной сети.