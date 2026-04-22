Электронная площадка «Росэлторг» запустила систему ИИ-тегирования закупок

В «Росэлторг» научили нейросеть «читать» закупочную документацию за поставщика и понимать, что именно требуется заказчику, внедрив систему ИИ-тегирования закупок. Сервис автоматически анализирует закупочную документацию и присваивает процедурам теги по ключевым параметрам — например, по виду работ и услуг, типу объекта, профилю деятельности и используемым материалам. Об этом CNews сообщил представитель электронной площадки.

По оценке аналитического центра «Росэлторг», использование ИИ-тегов может сократить время на поиск подходящих процедур до 40%. Решение ориентировано прежде всего на поставщиков, которым важно быстрее отбирать релевантные закупки в большом потоке публикаций, включая компании малого и среднего бизнеса, а также новых участников электронных торгов.

Каждый день на площадке публикуются тысячи новых закупок, а документация по некоторым лотам занимает десятки страниц. В таких условиях поставщикам приходится тратить значительное время на ручной отбор процедур, и часть подходящих закупок может оставаться вне поля зрения. Автоматическое тегирование позволяет сократить этот этап и сделать поиск более точным.

Система анализирует документы по каждой процедуре, включая лотовую документацию, выделяет ключевые характеристики закупки и формирует набор тегов. Это помогает поставщикам быстрее находить нужные процедуры, точнее настраивать фильтры поиска и получать уведомления только по тем закупкам, которые соответствуют их профилю. Пользователи также могут создавать собственные теги в личном кабинете «Росэлторг.ID» и настраивать уведомления о новых процедурах по заданным параметрам — по электронной почте или через бот площадки в мессенджере.

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов
«Система тегов должна упростить поставщикам поиск подходящих процедур, особенно если компания только начинает работать с электронными торгами, — отметил генеральный директор «Росэлторга» Андрей Кашутин. — При этом обработка документации ведётся во внутреннем контуре площадки, а данные заказчиков и поставщиков не передаются во внешние системы».

На текущий момент база ИИ-тегов включает тысячи меток и охватывает десятки направлений закупок в разных отраслях.

Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Ozon собирается построить собственную фабрику по производству электроники

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней

В Европе начинает тормозить интернет из-за войны с пиратскими трансляциями футбола

От редактирования к смыслу: как устроен редактор ContentReader PDF 16

Власти всерьез берутся за онлайн-переводы между физлицами. Теневые доходы больше не скрыть

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще