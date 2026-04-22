Экосистема Directum HR Pro с ИИ-супераппом: от КЭДО до обучения и кадровых услуг

Directum HR Pro вышла за рамки «системы КЭДО» на уровень экосистемы для комплексного управления персоналом. В дополнение к классическим решениям (кадровый ЭДО, прием на работу, отпуска, командировки) заказчики получили новые возможности: управлять обучением, корпоративными услугами, создавать кадровый архив и корпоративный портал. Все это — на единой платформе с ИИ-супераппом, который выполняет роль точки входа в любые бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В системе Directum HR Pro теперь можно закрывать еще больше кадровых задач. Привычный список из «Кадрового ЭДО», «Приема на работу», «Отпусков» и «Командировок» пополнили решения: «Управление услугами» для качественной обработки всех обращений к HR; «Управление обучением» для организации непрерывного профессионального развития сотрудников; «Архив кадровых документов» для легитимного хранения на длительных сроках; «Корпоративный портал» для информирования сотрудников и роста вовлеченности.

Все они соединяются в единую цифровую среду с удобным доступом через суперапп — корпоративное суперприложение. Благодаря ему сотрудники в привычном интерфейсе могут обратиться к любой системе или сервису, написать в мессенджер, подключиться к видеозвонку и задать вопрос встроенному ИИ-помощнику.

Внедрять все решения экосистемы необязательно — можно выбрать только то, что нужно в текущий момент. Остальные возможности создадут задел на перспективу. Также доступна опция встроить в Directum HR Pro уже существующие в компании системы.

Цель изменений — помочь бизнесу комплексно цифровизировать HR и избавить компании от необходимости собирать нужные решения «по кусочкам». Настроить КЭДО и организовать базовые процессы уже недостаточно. Задач гораздо больше, и закрывать их удобнее в едином интерфейсе без настройки сложных интеграций.

Все компоненты экосистемы Directum HR Pro разработаны на одной платформе и бесшовно взаимодействуют. Сотрудники получают доступ к любой функциональности через суперапп. Встроенный в него ИИ-помощник отвечает на вопросы 24/7, тем самым снимая рутинную нагрузку с HR-специалиста.

Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro: «Переход от „системы КЭДО“ к полноценной экосистеме для управления персоналом — знаковая веха для нас. Мы осознали, что можем предложить нашим заказчикам намного больше: собрать на единой HR-платформе управление самыми востребованными бизнес-процессами. Для базовых задач есть готовые решения, уникальные потребности можно закрыть благодаря no-code-настройке. А если в компании уже есть полюбившиеся программы, от них не нужно отказываться — они гармонично встроятся в ИТ-ландшафт.

