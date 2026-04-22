Разделы

Цифровизация
|

Doma.ai: 26% УК уже адаптируют работу из-за роста доли жителей старшего возраста

Doma.ai выяснили, как управляющие компании меняют сервисные и коммуникационные процессы в домах, где увеличивается доля жителей старшего возраста. Опрос показал, что 26% УК уже адаптируют работу с учетом этого фактора, еще 19% ограничиваются точечными изменениями. При этом телефон и личные визиты по-прежнему остаются основным форматом взаимодействия с жителями пенсионного возраста, хотя часть этой аудитории все чаще использует мессенджеры, приложения и личные кабинеты. Об этом CNews сообщили представители компании Doma.ai.

Исследование проводилось с 16 января по 16 апреля 2026 г. В нем приняли участие 400 управляющих компаний из разных регионов России.

Согласно результатам опроса, 26% управляющих компаний уже перестраивают коммуникацию и отдельные сервисные процессы на фоне роста доли жителей старшего возраста. Еще 19% респондентов сообщили, что меняют только часть работы, без системного пересмотра подхода. Для 17% компаний этот фактор уже стал заметным, однако пока не привел к конкретным изменениям в сервисе. Одновременно 38% УК заявили, что почти не чувствуют влияния возрастной структуры жителей на свою повседневную деятельность.

По оценке управляющих компаний, основным форматом взаимодействия жителей пенсионного возраста с УК остаются телефон и личные визиты – так ответили 37% респондентов. В 32% компаний эта аудитория сочетает звонки с мессенджерами, приложениями и личным кабинетом. 19% опрошенных сообщили, что жители пенсионного возраста чаще решают вопросы через цифровые сервисы самостоятельно. В 12% случаев при обращениях дополнительно участвуют родственники.

«По мере роста доли жителей старшего возраста требования к управлению домом становятся более чувствительными к качеству повседневной коммуникации. В такой ситуации для УК важно развить способность выстраивать предсказуемое взаимодействие с жителями: спокойно объяснять, что происходит в доме, в какие сроки будет решен вопрос и на что человек может рассчитывать в ежедневных бытовых сценариях», – отметил исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

