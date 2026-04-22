D-Link представляет новый учебный курс по основам информационной безопасности

Компания D-Link в рамках реализации академической программы объявляет о расширении перечня доступных образовательных программ и представляет новый учебный курс «Основы информационной безопасности». Об этом CNews сообщили представители D-Link.

Новый курс предназначен для студентов среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Информационная безопасность» (код 10.00.00), для слушателей программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также для специалистов служб информационной безопасности, сетевых и системных администраторов, желающих систематизировать свои знания и получить практические навыки работы с современными средствами защиты информации.

Курс включает 12 теоретических разделов, 18 лабораторных работ и сертификационный экзамен в форме теста. Лабораторные работы выполняются с использованием коммутаторов D-Link DGS-1210-28/RU/FL, сервисных маршрутизаторов D-Link DSA-2108S или DSA-2003, ПК с ОС Linux. В образовательном процессе курс может быть использован как целиком — для формирования отдельной дисциплины по основам информационной безопасности, так и фрагментарно — для включения отдельных тем и лабораторных работ в существующие образовательные программы по сетевым технологиям, операционным системам или защите информации. Материалы курса адаптированы для студентов как высшего, так и среднего профессионального образования.

В результате освоения курса формируются компетенции, позволяющие: ориентироваться в современных киберугрозах и российской нормативной базе в области ИБ; применять принципы управления рисками, идентификации, аутентификации и авторизации для контроля доступа к информационным активам; использовать криптографические методы для обеспечения конфиденциальности, целостности и аутентичности данных; проектировать и настраивать сегментированную сетевую инфраструктуру с использованием VLAN и межсетевых экранов, включая организацию DMZ; организовывать защищенные удаленные подключения (VPN) с использованием протоколов L2TP, IPsec, SSL/TLS, WireGuard; реализовывать базовые элементы архитектуры Zero Trust, такие как явная проверка и микросегментация; настраивать политики качества обслуживания (QoS) и маршрутизации на основе политик (PBR) для обеспечения доступности критичных сервисов.

Курс уже доступен для изучения на портале дистанционного обучения и сертификации D-Link. Слушатели, успешно выполнившие лабораторные задания и прошедшие все промежуточные тесты, могут сдать экзамен на сертификат D-Link.

Успешное освоение нового курса предполагает наличие базовых знаний о компьютерных сетях. Необходимый уровень можно получить, изучив следующие учебные курсы компании: «Основы сетевых технологий» в трех частях; «Технологии коммутации современных сетей Ethernet»; «Использование Linux при программировании».

