Билайн задействует квантовую механику в защите клиентских сетей

ПАО «ВымпелКом» (Билайн) и ОАО «РЖД» совместно с разработчиком высокотехнологичных средств защиты информации, компанией «ИнфоТеКС», провели успешные пилотные испытания технологии квантового распределения ключей для организации высокозащищенной корпоративной сети. Результаты позволят обеспечить принципиально новый уровень защиты передачи данных для корпоративных клиентов Билайна.

Квантовое распределение ключей (КРК) — это метод организации защищенных коммуникаций на основе криптографического протокола с использованием элементов квантовой механики. Он позволяет двум сторонам создать общий случайный секретный ключ для шифрования и расшифровки сообщений. Квантовая сеть обеспечивает генерацию ключей с помощью фотонов: при попытке перехвата их состояние меняется, это делает сеть устойчивой к взлому на 100%. Крупнейшую в России инфраструктуру для квантовых коммуникаций — Магистральную квантовую сеть (МКС) — развивает ОАО «РЖД» согласно национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

В рамках пилота офисы Билайна (ул. 8 Марта, 10) и «РЖД» (кластер Ломоносов, Раменский бульвар, 1) подключили к узлу Магистральной квантовой сети ОАО «РЖД» с помощью оборудования КРК ViPNet производства компании «ИнфоTeКС». В программу испытаний вошли тестирование процесса генерации и распределения ключей шифрования, а также организация IP-связности между сетями и обмен информацией между офисами по закрытому каналу: передача данных, телефонные VoIP-вызовы, видеоконференция. Все тесты защищенной клиентской сети прошли успешно.

Новая технология послужит защите собственных ресурсов Билайна. Кроме того, она ляжет в основу услуги высокозащищенной передачи информации для крупных корпоративных клиентов.

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора, руководитель технического блока Билайна:

«Технология квантового распределения ключей основана не на вычислительной сложности алгоритмов, а на законах квантовой физики. Такой ключ невозможно взломать, его устойчивость к перехвату обеспечивается законами природы. Поэтому квантовые сети подходят — и уже используются — для защиты критической инфраструктуры, финансовых данных и государственных коммуникаций. Совместный проект Билайна, «РЖД» и «ИнфоTeКС» закладывает основу для более широкого коммерческого применения этой технологии. Принимая участие в его развитии, Билайн подтверждает свой статус самого безопасного оператора связи».

Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора, компания «ИнфоТеКС»

«ИнфоТеКС с 2017 года развивает направление квантовых коммуникаций, мы первыми на рынке прошли путь от научных исследований до получения сертификата ФСБ России на наши системы КРК. Продукты линейки ViPNet Quantum Cryptographic Systems уже используются на действующей ИТ-инфраструктуре крупных заказчиков – ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром». Мелкосерийное производство запущено на наших собственных площадках в Москве и Томске. Кроме того, в Томске на территории ОЭЗ «Томск» функционирует новый научно-производственный комплекс АО «ПроКвант» площадью 8000 кв. м., предназначенный для организации опытного и мелкосерийного производства программно-аппаратных комплексов защиты информации, в первую очередь — комплексов квантового распределения ключей. Квантовые коммуникации уже стали важной частью сферы информационной безопасности в ведущих странах мира, в том числе в России, это направление продолжит активно развиваться в ближайшее время».

Валерий Танаев, заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД»

«Сегодня компания «ОАО «РЖД» уже использует технологию квантовых коммуникаций для защиты информационных сервисов на инфраструктуре железных дорог и, совместно с операторами связи и интеграторами в сфере информационной безопасности, готова к оказанию услуг магистральной квантовой сети внешним клиентам.

С учетом успешно проведенных совместных с ПАО «Вымпелком» и АО «ИнфоТеКС» испытаний мы продолжим наше сотрудничество в создании и развитии конкурентоспособных экономически эффективных решений с применением технологии квантовых коммуникаций и их внедрении в действующую информационную инфраструктуру потенциальных потребителей.