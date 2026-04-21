За полгода спрос на аренду ЦОД и публичных облаков в ритейле вырос в два раза

Ритейл и FMCG демонстрируют умеренный рост инвестиций в ИТ-инфраструктуру, но при этом быстро меняют модель потребления ресурсов. Во втором полугодии 2025 г. ключевым трендом стало резкое увеличение спроса на аренду вычислительных мощностей: закупочная активность в сегменте ЦОД и публичных облаков выросла в два раза по сравнению с первым полугодием. Об этом CNews сообщили представители портала «ИТ-инфраструктура».

Тендерная активность является чувствительным индикатором состояния ИТ-рынка и напрямую отражает изменения инвестиционных приоритетов компаний. В рамках исследования цикла «Пульс отрасли» команда аналитического портала «ИТ-инфраструктура» изучила закупки крупнейших игроков ритейла и FMCG с выручкой от 10 млрд руб.: более 200 организаций и свыше 1000 тендеров в области ИТ-инфраструктуры. При анализе также использовались данные по более чем 10 проектам из баз закупок и открытых источников, что позволяет формировать репрезентативные выводы о динамике рынка.

Данные сформированы на основе системы «Контур.Закупки», агрегирующей информацию с более чем 400 электронных площадок. Выборка охватывает базовую инфраструктуру, инфраструктуру данных, коммерческие ЦОД и облака, рабочие места пользователей, инфраструктуру разработки и решения для задач ИИ, включая GPU и ML-платформы. Такой подход позволяет фиксировать изменения в структуре спроса и типах приобретаемых решений.

Во втором полугодии 2025 г. инвестиции в ИТ со стороны компании сферы ритейла и FMCG сохраняли положительную динамику, но рост остается умеренным. Закупочная активность увеличилась на 2% по сравнению с первым полугодием 2025 г. и на 6% относительно 2024 г. При этом структура участников меняется. Крупные компании с выручкой от 20 до 500 млрд руб. наращивают инвестиции в ИТ-инфраструктуру. В то же время часть отраслевых лидеров с выручкой свыше 500 млрд руб. и организаций среднего сегмента (менее 20 млрд руб.) снижают активность. Концентрация спроса среди компаний с наибольшей тендерной активностью остается относительно низкой — закупки в области ИТ-инфраструктуры осуществляют организации из разных сегментов отрасли. Тем не менее несмотря на сложную конъюнктуру для основного бизнеса, число уникальных компаний, закупающих решения для ИТ-инфраструктуры на открытых площадках, выросло на 4% во втором полугодии 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Структура закупок во втором полугодии 2025 г. отражает текущие приоритеты отрасли: базовая инфраструктура формирует 79% спроса, сегмент рабочих мест пользователей, а также ЦОД и облака — по 7%, инфраструктура данных — 4%, решения для ИИ — 2%, инфраструктура разработки — 1%. Это значит, что большая часть инвестиций остается в базовой инфраструктуре, тогда как облачные и пользовательские решения занимают относительно небольшую, но стабильную долю, отражая постепенный переход к гибким моделям потребления.

На фоне этих изменений наиболее заметным трендом стал рост спроса на аренду вычислительных ресурсов. Во втором полугодии 2025 г. закупочная активность в сегменте аренды мощностей и услуг коммерческих ЦОД выросла в два раза по сравнению с первым полугодием. Это связано с изменением экономики инфраструктуры: стоимость серверного оборудования в 2024 г. выросла на 24–30% и продолжает увеличиваться в 2025 г., услуги ЦОД дорожают сопоставимо, тогда как облачные сервисы подорожали менее чем на 10%, а у ряда провайдеров цены остаются стабильными.

Елена Ляховицкая, советник по развитию АНО «Исследовательский центр «ИТ-Атлас»: «Ритейл адаптирует ИТ-стратегии к росту стоимости инфраструктуры и неопределенности в инвестиционном планировании, смещая приоритет в сторону гибких моделей потребления ресурсов, которые позволяют быстро масштабировать мощности и контролировать расходы. При этом сохраняется высокий спрос на стабильную инфраструктуру для поддержки цифровых сервисов, однако текущий рост интереса к аренде во многом носит временный характер — по мере стабилизации цен компании, вероятно, вернутся к гибридной модели».

