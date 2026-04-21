В России появилось первое приложение для людей на колясках

21 апреля 2026 г. запустилась «Точка доступа» — первое мобильное приложение, при помощи которого люди с двигательными особенностями могут узнать, какие места действительно доступны. Это не только карта, но и регулярно пополняемая база полезной информации. «Точка доступа» — некоммерческий социальный проект, с которым можно делать города удобнее и доступнее. Об этом CNews сообщили представители «Точка доступа».

«Точка доступа» показывает не просто наличие пандуса, а быстро дает ответы на главные вопросы: можно ли попасть в конкретное место, удобно ли там находиться и стоит ли туда ехать. В приложении уже собрано более 1800 проверенных мест в Москве и других городах — от кафе до супермаркетов, торговых центров, аптек и общественных пространств.

Сервис актуален не только для людей на колясках, но и для более широкой аудитории, например, родителей с детскими колясками, пожилых людей, людей с травмами и всех, кто сталкивается с ограничениями мобильности или сложностями в передвижении.

Каждая точка в приложении — это карточка с параметрами среды и фотографиями, которые помогают оценить доступность места. В разработке методики оценки участвовали люди на колясках, поэтому данные максимально точно отражают реальную ситуацию. В приложении всего девять фильтров — например, безбарьерный вход, оборудованный туалет и удобный пандус.

Пользователи приложения могут искать доступные места и сами оценивать любые точки в роли волонтера. Карта наполняется в первую очередь самими участниками сообщества. Чем больше волонтеров будет оценивать город на доступность, тем комфортнее станет жизнь людей с двигательными особенностями.

О «Точке знаний»

Раздел «Точка знаний» — это место, где собрана полезная информация для людей с двигательными особенностями с учетом разных диагнозов и травм. Здесь, например, можно узнать, как оформить инвалидность, где починить коляску, а также как комфортно путешествовать на самолетах и поездах. Вся информация проверена экспертами и самими людьми на колясках с опорой на их реальный опыт. Раздел будет регулярно обновляться.

Планы на будущее

В перспективе «Точка доступа» будет развиваться как экосистема со множеством возможностей для людей с инвалидностью — от поиска информации о реабилитации и выбора места для отдыха с друзьями до общения по интересам и получения психологической поддержки. Отдельным направлением станет развитие партнерств с бизнесом, чтобы улучшать доступность городской среды. В планах также расширить географию проекта и охватить все регионы России.

О первом социальном партнере

Сеть общественного питания «Вкусно — и точка» стала первым социальным партнером проекта «Точка доступа». На данный момент в приложении уже доступна информация о 70% предприятиях по всей стране: от Калининграда до Владивостока. В ближайшие месяцы сервис охватит все 980 точек сети. В планах партнеров развивать сотрудничество и дополнять приложение другими элементами инклюзии — например, информацией по меню для людей с инвалидностью по зрению, пеленальным столикам и раковинам для мойки рук для маленьких детей.

Технологический партнер

Первую рабочую версию приложения создала ИТ-компания Purrweb — омская студия заказной разработки и дизайна. Разработчики интегрировали приложение с картами 2ГИС и создали систему фильтрации мест по параметрам доступности. Также команда разработала систему модерации для волонтеров и возможность добавления новых локаций и отзывов пользователями.